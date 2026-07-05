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05.07.2026 18:36

Ανοιχτή συζήτηση για Εθνικά θέματα διοργανώνει η «Ελπίδα» της Καρυστιανού -Δείτε live

05.07.2026 18:36
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Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Εθνικά θέματα και Σύνοδος του ΝΑΤΟ: 52 χρόνια μετά το Πραξικόπημα στην Κύπρο» διοργανώνει αυτή την ώρα το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ μεταξύ των ομιλητών βρίσκονται ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Κωνσταντίνος Γρίβας, ο Πρέσβης επί τιμή Περικλής Νεάρχου, ο στρατηγός Δημήτρης Κυπριώτης.

Επίσης, μετέχουν οι Βασίλης Φούσκας, Καθηγητής Διεθν. Πολιτικής και Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Ανατ. Λονδίνου, ο δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Σωτήρης Μητραλέξης και η δρ. Εξειδικευμένη στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και νομικός Κέρη Μαυρομμάτη.

Συντονιστής είναι ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Δημήτρης Παναγιωτόπουλος.

Δείτε live την εκδήλωση:

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