Ανοιχτή συζήτηση για Εθνικά θέματα διοργανώνει η «Ελπίδα» της Καρυστιανού -Δείτε live

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Εθνικά θέματα και Σύνοδος του ΝΑΤΟ: 52 χρόνια μετά το Πραξικόπημα στην Κύπρο» διοργανώνει αυτή την ώρα το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ μεταξύ των ομιλητών βρίσκονται ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Κωνσταντίνος Γρίβας, ο Πρέσβης επί τιμή Περικλής Νεάρχου, ο στρατηγός Δημήτρης Κυπριώτης.
Επίσης, μετέχουν οι Βασίλης Φούσκας, Καθηγητής Διεθν. Πολιτικής και Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Ανατ. Λονδίνου, ο δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Σωτήρης Μητραλέξης και η δρ. Εξειδικευμένη στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και νομικός Κέρη Μαυρομμάτη.
Συντονιστής είναι ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Δημήτρης Παναγιωτόπουλος.
Δείτε live την εκδήλωση:
Διαβάστε επίσης
ΕΛ.Α.Σ. για Ντόκο: «Με τέτοια κυβέρνηση θα κοιμόμαστε ασφαλείς, αν κάποια στιγμή ησυχάσουμε από τα γέλια»
ΣΥΡΙΖΑ: Οι Ρώσοι φαρσέρ κατέρριψαν το κυβερνητικό αφήγημα, ξεγέλασαν τον Ντόκο με ένα μέιλ και λίγο make up
«Λυπόμαστε για τις διαδικασίες εθνικής ασφάλειας της χώρας σας»: Οι φαρσέρ του Κρεμλίνου αποκαλύπτουν πώς παγίδευσαν τον Θάνο Ντόκο (Videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.