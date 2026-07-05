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05.07.2026 08:47

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Μαρόκο το πρώτο ζευγάρι των «8», απόψε το δεύτερο από τα ματς Βραζιλία – Νορβηγία και Μεξικό – Αγγλία

05.07.2026 08:47
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Στην πιο θεαματική του φάση εισέρχεται το Μουντιάλ 2026, καθώς οι αγώνες της φάσης των «16» δίνουν δυνατές συγκινήσεις και βγάζουν ζευγάρια εξόχως ανταγωνιστικά, που υπόσχονται στιγμές ποδοσφαιρικής πανδαισίας.

Το πρώτο ζευγάρι βρήκε από τα παιχνίδια που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου/ξημερώματα Κυριακής, με το Μαρόκο να σκορπάει τρόμο, ξεπερνώντας άνετα το εμπόδιο των οικοδεσποτών του Καναδά (3-0) και τη Γαλλία με τη «συνταγή Μ’ Μπαπέ» να υποτάσσει τη σκληροτράχηλη Παραγουάη (1-0) με πέναλτι του σούπερ σταρ της.

Οι δύο ομάδες θα διασταυρωθούν την Πέμπτη το βράδυ για μία θέση στα ημιτελικά. Το παιχνίδι αυτό θα είναι σαν άτυπη, αν και κάπως… πρόωρη ρεβάνς του 2022: Τότε Γαλλία και Μαρόκο αναμετρήθηκαν στα ημιτελικά με την πρώτη να παίρνει την πρόκριση, για να ηττηθεί στη συνέχεια από την Αργεντινή του Μέσι στον τελικό. Η παρουσία αυτή του Μαρόκου τότε ήταν η πιο πετυχημένη από ομάδα της Αφρικής στα χρονικά του Μουντιάλ.

Απόψε όμως διεξάγονται δύο αγώνες από τους οποίους θα αναδειχθεί και το δεύτερο ζευγάρι των προημιτελικών. Η ομάδα γρίφος της Βραζιλίας θα αναμετρηθεί με την φιλόδοξη Νορβηγία του Χάλααντ (23.00), ενώ το Μεξικό υποδέχεται στο εντυπωσιακό Αζτέκα την Αγγλία (03.00).

Πρόκειται για δύο παιχνίδια που δεν χωρούν καμία πρόγνωση. Η Βραζιλία είναι μία «υποσχόμενη ομάδα Αντσελότι», που ψάχνει μέσα από τη διοργάνωση να βρει ταυτότητα και ρυθμό, χωρίς τους μεγάλους σταρ του παρελθόντος (με εξαίρεση τον Βινίσιους και με δεδομένη την απουσία του Ραφίνια), καθώς ο Νεϊμάρ προσπαθεί να πάρει λεπτά συμμετοχής, αν και δεν είναι ο παίκτης της παλιάς δόξας.

Η Νορβηγία είναι μία «ομάδα κωπηλατών», δουλεμένη, με ομοιογένεια, σκληρότητα και προσήλωση. «Σεμνά και ταπεινά» προχωρά από φάση σε φάση και επειδή δεν έχει χάσει… ποτέ από τη Βραζιλία στο παρελθόν ελπίζει ότι θα βρεθεί στους «8».

Από την άλλη μία Αγγλία που δεν έχει πείσει με τις εμφανίσεις της ότι μπορεί να φτάσει και αυτή τη φορά στα ημιτελικά (όπως το 2022) ή και παραπέρα, όπως ελπίζουν οι φίλοι της εδώ και 60 χρόνια (από το μοναδικό μουντιάλ που έχει κερδίσει), ελπίζει ότι το άστρο του μεγάλου αστέρα της, Χάρι Κέιν, θα την οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας. Η στυγνή ποδοσφαιρική συνταγή με την οποία καθαρίζει τα ματς είναι μέχρι τώρα το δυνατό της χαρτί.

Το Μεξικό από την άλλη έχει όλα τα χαρακτηριστικά μίας φιλόδοξης, ταλαντούχας, συγκροτημένης και μαχητικής ομάδας. Με ταλέντο που περισσεύει και ένα στάδιο να «βράζει» στο πλευρό του, καθότι είναι οικοδεσπότης, είναι λογικό να έχει όλες τις ελπίδες και τις προσδοκίες του κόσμου.

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Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Μαρόκο το πρώτο ζευγάρι των «8», απόψε το δεύτερο από τα ματς Βραζιλία – Νορβηγία και Μεξικό – Αγγλία

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