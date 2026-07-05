ΣΥΡΙΖΑ: Ο κύκλος των παραιτήσεων βουλευτών που άνοιξε ο Καραμέρος εντείνει την αγωνία Φάμελλου εν όψει Κεντρικής Επιτροπής

Ο Γιώργος Καραμέρος άνοιξε χθες τον κύκλο των παραιτήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με κατεύθυνση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Είναι με ερωτηματικό αν ο πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής, ανακοίνωσε την παραίτησή του χθες Σάββατο – κι ενώ επίσημα θα την υποβάλλει στον πρόεδρο της Βουλής κατά το τέλος της εβδομάδας – προκειμένου να προλάβει άλλους και να προηγηθεί. Κατ’ επέκταση είναι με ερωτηματικό αν από αύριο θα υπάρξει και νέα παραίτηση ή παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις, με ορίζοντα το προσεχές Σάββατο 11 Ιουλίου που συνεδριάζει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι παραιτήσεις κορυφαίων ή γνωστών στελεχών – από την προηγούμενη εβδομάδα αποδυναμώνουν την πλειοψηφία αν και δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το αν είναι δυνατή η ανατροπή των συσχετισμών όπως επιδιώκει η μειοψηφία.

Παραιτήσεων συνέχεια

Από την περασμένη Δευτέρα, έχουν παραιτηθεί από θέσεις και έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο συνεργάτης του Γιώργου Καραμέρου Μάκης Θεοδουλίδης, ο Γιώργος Μπαλάφας και ο Παναγιώτης Παναγιώτου. Σε αυτούς, προστέθηκε ο Γιώργος Καραμέρος, ο πρώτος από τους βουλευτές που ανοίγει την πόρτα της εξόδου από την κοινοβουλευτική ομάδα, όπως προαναφέρθηκε. Σημειώνεται ότι τόσο η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου όσο και ο Κώστας Ζαχαριάδης, στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι δεν πρέπει να υπάρξει ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.

Αν και δίνεται μια εικόνα εγκατάλειψης του Σωκράτη Φάμελλου στο παρασκήνιο υπάρχουν εκτιμήσεις ότι αρκετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα παραμείνουν προκειμένου να δώσουν μία χείρα βοηθείας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. – Μάλιστα, όπως λένε όσοι έχουν εικόνα, τα τηλέφωνα προς μέλη του οργάνου έχουν πάρει φωτιά τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πει σε στενούς συνεργάτες του πως δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, επομένως δεν αναμένεται να φέρει άλλη εισήγηση, ή έστω εισήγηση που θα έχει δραματικές αλλαγές, δηλαδή στην κατεύθυνση που επιθυμεί η μειοψηφία.

Με αυτά τα δεδομένα, στελέχη της μειοψηφίας έχουν βγει στα κεραμίδια, φοβούμενοι ότι στελέχη που έχουν αποφασίσει να φύγουν για την ΕΛ.Α.Σ. θα δώσουν το παρών στην Κεντρική Επιτροπή, μόνο και μόνο για να μην αλλάξει η απόφαση.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Νίκου Παππά χθες στην ΕΡΤnews, όπου σημείωσε ότι δεν μπορεί κάποιοι να «πηγαίνουν στην Κεντρική Επιτροπή, να ψηφίζουν να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο “ψυγείο” και σε δύο εικοσιτετράωρα να φεύγουν και να πηγαίνουν στο άλλο κόμμα». Μια τέτοια στάση, είπε, είναι «από αδόκιμη έως κάτι άλλο, το οποίο καλύτερα να μην το χαρακτηρίσω».

Στο μεταξύ η έδρα της Ανατολικής Αττικής από την οποία παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος, φαίνεται να πηγαίνει στην 29 χρονη δικηγόρο Μυρτώ Κοροβέση, η οποία πλέον είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο». Αν και πρώτος επιλαχών, ο Χρήστος Σπίρτζης έχει διαμηνύσει ότι δεν θα δεχτεί την έδρα και αναμένεται να τοποθετηθεί και με δημόσια δήλωση.

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