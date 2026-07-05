Με την Οικονομία στις εκλογές ο Μητσοτάκης: Συγκριτικό πλεονέκτημα η μπούμερανγκ;

Το όπλο της οικονομίας βγάζει από το θηκάρι της η κυβέρνηση, εν μέσω ρευστού πολιτικού σκηνικού και επιθετικής αντιπολιτευτικής τακτικής από τον -επανακάμψαντα- Αλέξη Τσίπρα.

Καθώς ο πρωθυπουργός πυκνώνει τις δημόσιες παρουσίες του -παρότι ο ίδιος επιμένει ότι δεν έχουν προεκλογικό χαρακτήρα, ότι πάντα έκανε περιοδείες και ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027- η οικονομία (η οποία αποτέλεσε το βασικό προεκλογικό διακύβευμα που έθεσε η Ν.Δ. το 2019) επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς στην κυβέρνηση θεωρούν ότι έχουν σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα στον συγκεκριμένο τομέα έναντι των αντιπάλων τους.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι κατά την εισήγησή του στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θύμισε «την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε ένα εκατομμύριο οικογένειες, το νομοθετημένο αυξημένο ετήσιο βοήθημα των χαμηλοσυνταξιούχων και την επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων που θα λάβουν όλοι οι ενοικιαστές της χώρας τον ερχόμενο Νοέμβριο», ούτε ότι έκανε εκτενή αναφορά στις καταβολές του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες (συνδέοντάς τες με την ενσωμάτωση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ).

Απολογισμοί και συγκρούσεις

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μείζονα επιτυχία τη «συμφωνία κυρίων» που επιτεύχθηκε με παράγοντες της αγοράς, ώστε οι τιμές σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να παραμείνουν «παγωμένες» καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με στόχο από το φθινόπωρο να υπάρξουν και μειώσεις τιμών, αλλά και υπογραμμίζει τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων που έρχονται μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι «η προσδοκία όλων μας είναι τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Και, βέβαια, με αφορμή την τρίτη επέτειο από τη νίκη της Ν.Δ. στις εκλογές του 2023, η κυβέρνηση προχώρησε σε έναν απολογισμό έργου επταετίας, στον οποίο έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία (μειώσεις φόρων, αύξηση κατώτατου μισθού, αυξήσεις μισθών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, κ.λπ.), κάνοντας μια σχεδόν ευθεία σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε κατά τη θητεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛΛ. και μια… προβολή στα όσα ευαγγελίζεται ο Τσίπρας μέσω του νέου κόμματός του, καθώς θεωρεί ότι έτσι μπορεί:

● Από τη μία πλευρά να δείξει πόσο πιο αποτελεσματική είναι στη διαχείριση της οικονομίας και πιο ικανή να αναδιανείμει τον παραγόμενο πλούτο.

● Από την άλλη πλευρά, να ενεργοποιήσει αντι-ΣΥΡΙΖΑ / αντιτσιπρικά αντανακλαστικά, τα οποία είχαν βοηθήσει πολύ το 2019.

● Σε τρίτο επίπεδο, να απαντήσει στους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η οικονομική πολιτική αυξάνει τις ανισότητες στη χώρα, καθώς ο πλούτος διαμοιράζεται ανισομερώς.

Μάλιστα, σε σχολιασμό της ΕΛΑΣ για τα οικονομικά της επιτεύγματα, η κυβέρνηση απάντησε σημείο προς σημείο, υπερασπιζόμενη τις επιλογές της για δημοσιονομική σύνεση, εξωστρέφεια, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και, εν τέλει, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και σύγκλιση με την υπόλοιπη Ε.Ε.

Τα μεγάλα «αγκάθια»

Ωστόσο, το πρόβλημα -όπως σημειώνουν ορισμένες κυβερνητικές πηγές- είναι ότι τα μεγάλα «αγκάθια» στην οικονομία παραμένουν και συνεχίζουν να… πονούν την κυβέρνηση: για παράδειγμα, η Eurostat ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός έτρεξε στην Ελλάδα τον Μάιο με 3,9% έναντι 4,9% τον Απρίλιο. Η μείωση μιας μονάδας είναι σημαντική, αλλά ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή παραμένει υψηλός – και ως μέγεθος, αλλά και σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης που διαμορφώνεται στο 2,8%. Αυτό σημαίνει ότι σημαντική αποκλιμάκωση τιμών δεν αναμένεται σύντομα.

Επίσης το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προειδοποίησε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα πέσει κάτω από το 2% (τον εκτιμά στο 1,9% για το 2026) και ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η έκθεση, βέβαια, επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει αντοχές παρά τις απανωτές διεθνείς κρίσεις, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και, ως εκ τούτου, οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι «στοχευμένες και προσωρινές».

Ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος», ωστόσο, παραμένει η αίσθηση των πολιτών -όπως αυτή αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις- ότι η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και ότι οι επιλογές της αποτελούν ημίμετρα που δίνουν μικρές ανάσες, μέχρι να φθάσει το νέο «κύμα» ανατιμήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει ούτε μια μέτρηση τα τελευταία χρόνια που να μην βάζει την ακρίβεια στην κορυφή των προβλημάτων των πολιτών, γεγονός που, όπως λένε κάποιες κυβερνητικές πηγές, δείχνει ότι η κυβέρνηση «δεν πείθει».

Στο πλαίσιο αυτό, λένε οι ίδιες πηγές, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο «πακέτο» των μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ στις αρχές Σεπτεμβρίου, με στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση «ακούει» την κοινωνία και είναι αποφασισμένη να «ξύσει τον πάτο του βαρελιού» και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο, προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συνολικό «πακέτο» θα κινηθεί γύρω στο 1 δισ. ευρώ, ωστόσο, πηγές που μίλησαν στο «Ποντίκι» τόνισαν ότι ο στόχος είναι για ακόμα μεγαλύτερο ποσό.

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