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05.07.2026 10:04

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Ιδιαίτερα ανησυχητικό το νέφος που έχει εξαπλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη» – «Χρησιμοποιήστε μάσκες» λέει ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών

05.07.2026 10:04
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Σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων εκτείνεται ο πυκνός μαύρος καπνός από τη μεγάλη πυρκαγιά που καίει εργοστάσια στο Ωραιοκάστρο.

Το νέφος έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, ενώ η έντονη οσμή από καμένο πλαστικό είναι αισθητή σε πολλές περιοχές της πόλης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το νέφος που έχει εξαπλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι περιέχει επικίνδυνες ουσίες και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

«Αν στρίψετε προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, θα δείτε τραγικά χειρότερη κατάσταση από αυτό το μαύρο και γκρίζο νέφος, το οποίο είναι με ουράνια και διοξίνες», επισήμανε, ζητώντας την παρέμβαση ειδικών επιστημόνων ώστε να δοθούν σαφείς οδηγίες προστασίας στους πολίτες.

Παράλληλα συνέστησε σε όσους είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορούν να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας, ενώ τόνισε ότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο, τον Λευκό Πύργο και την Καλαμαριά.

Οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες

Λόγω των καπνών, οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Συνιστάται:
Να παραμένουν κλειστά πόρτες και παράθυρα
Να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις
Να αποφεύγεται η έκθεση στους καπνούς
Να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα

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