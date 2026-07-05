Εφιαλτική νύχτα στο Ωραιόκαστρο: Κάηκαν εργοστάσια, βιοτεχνίες και σπίτια – Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες, συνελήφθη 76χρονος

Εφιαλτική ήταν η νύχτα που πέρασε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά που εκδηλώθηκε, γύρω στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή της Ανθούπολης, πήρε γρήγορα διαστάσεις και με σύμμαχο τον δυνατό αέρα κινήθηκε απειλητικά προς τη Φιλοθέη «καταπίνοντας» ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της.

Το μέγεθος της καταστροφής αποκαλύφθηκε με το πρώτο φως της ημέρας. Εργοστάσια και μικρές βιοτεχνίες, που παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ ζημιές υπέστησαν και σπίτια. Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστησαν ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, μία βιοτεχνία τζακιών και ένα εργοστάσιο με λάδια αυτοκινήτων.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, ο Δημήτρης Ασλανίδης, δήμαρχος Παύλου Μελά, υπάρχουν ζημιές και σε κατοικίες, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ακριβής αριθμός.

Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες

Από τη μεγάλη πυρκαγιά, που 10 ώρες μετά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ακόμη ένας πυροσβέστες τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά εγκαυμάτων ή άλλα προβλήματα υγείας σε πολίτες που απομακρύνθηκαν από ανθρώπους του Δήμου και αστυνομικούς καθώς κάποιοι εξ αυτών αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους παρά τα μηνύματα του 112 για εκκένωση.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων»., όπου υπάρχουν περισσότεροι από 150 τρόφιμοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανήλικα παιδιά, που μεταφέρονται με λεωφορεία σε άλλες μονάδες.

Τα 100 άτομα μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Γυμναστήριο ”Κονταξοπούλειο”, ενώ τα υπόλοιπα λόγω περιπατητικών προβλημάτων μεταφέρθηκαν στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για να αποφευχθούν βραχυκυκλώματα ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε διακοπές ρεύματος.

Πυκνός καπνός στον ουρανό της Θεσσαλονίκης

Το πρωί της Κυριακής, το κυρίως μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, που με τα εύφλεκτα υλικά «ταΐζει» τις φλόγες.

Από το εργοστάσιο ανακύκλωσης αναδύεται ο πυκνός μαύρος καπνός, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται το δεύτερο εργοστάσιο που έχει επίσης παραδοθεί στις φλόγες, απελευθερώνοντας τοξικά στοιχεία στην ατμόσφαιρα.

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει από χθες μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, που πλέον εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιομέτρων.

Η οσμή από καμένο πλαστικό γίνεται αντιληπτή σε ολόκληρη την πόλη, με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Εκατόν εξήντα πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες επιχειρούν στην περιοχή. Με το πρώτο φως ξεκίνησαν ρίψεις 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ για τη συνέχεια έχει δοθεί εντολή και σε πρόσθετα εναέρια μέσα.

Στον εισαγγελέα 76χρονος

Στο μεταξύ, στον Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 76χρονος ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου από στελέχη της της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέβαλαν στην ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στη μάχη με τις φλόγες και η ομάδα «Δευκαλίων» του ΓΕΕΘΑ

Στην περιοχή επιχειρούν 150 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Παράλληλα, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ενεργοποιήθηκε η ομάδα «Δευκαλίων», προκειμένου να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Επί ποδός βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εφαρμόζουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την ασφάλεια των πολιτών. Ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και το ΕΚΑΒ.

Εξήντα πυρκαγιές σε 24 ώρες

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στην Κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές φωτιές, κυρίως μετά τις 12:30, προκαλώντας μεγάλη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε από τα πολλά ταυτόχρονα συμβάντα, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες πυρκαγιές να περιοριστούν στα αρχικά τους στάδια.

Έξι περιφέρειες στο «κόκκινο»

Σήμερα (5/7) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε έξι Περιφέρειες της χώρας, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν της οδηγίες των Αρχών, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας.

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