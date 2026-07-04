Νέα μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, μάχη με τις φλόγες σε Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Λειψύδριο και Κρηστώνη Κιλκίς (Photo/Videos)

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερα απαιτητική την κατάσταση στην Κεντρική Μακεδονία όπου εκδηλώθηκαν 16 πυρκαγιές, πολλές κοντά σε κατοικημένες περιοχές, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μία φορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ενώ πολλές πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο ή οριοθετήθηκαν (π.χ. Γρεβενά, Ρόδος, Νέα Καλλικράτεια), επιχειρήσεις παραμένουν σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, σε εξέλιξη παραμένει η μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στα Κουφάλια Χαλκηδόνος, στο Λειψύδριο Κιλκίς και στην Κρηστώνη Κιλκίς.

Στο Ωραιόκαστρο, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα, λίγο μετά τις 21.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Ανθούπολη Ωραιοκάστρου να απομακρυνθούν προς ΤΙΤΑΝ.

Στην Κρηστώνη επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, στη Νέα Καλλικράτεια η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας (κατηγορίας 4), όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12:30, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 3, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες του Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίστηκαν άμεσα, με ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, χωρίς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Γρεβενά, ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Έμπωνα Ρόδου.

Στην Κέρκυρα, η πυρκαγιά στα Βασιλικά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν αντιμετωπίσει με επιτυχία δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Απράος, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο «οι σημερινές πυρκαγιές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι όταν η φωτιά εκδηλώνεται κοντά σε οικισμούς, η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένα καθαρό οικόπεδο μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση της φωτιάς από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία και να δώσει πολύτιμο χρόνο στις δυνάμεις πυρόσβεσης».

Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα πολλά ταυτόχρονα συμβάντα, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες πυρκαγιές να περιοριστούν στα αρχικά τους στάδια, υπογραμμίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, Κυριακή 5 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε έξι Περιφέρειες της χώρας, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3).

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν της οδηγίες των αρχών, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας.

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν της οδηγίες των αρχών, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας.

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