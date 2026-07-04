Ωραιόκαστρο: Εκκενώθηκε Ίδρυμα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Έχουν καεί μια βιοτεχνία, ένα εργοστάσιο και μια αποθήκη (Photo/Videos)

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου (4/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν πλέον 115 πυροσβέστες με 38 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δυστυχώς, δύο πυροσβέστες από αυτούς που επιχειρούν στην περιοχή έχουν τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στο «424» Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Αγίου Παντελεήμονα» στο Ωραιόκαστρο, με την απομάκρυνση των 157 τροφίμων και του προσωπικού, για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στη περιοχή.

Από το Ίδρυμα απομακρύνθηκαν πρώτα οι περιπατητικοί πάσχοντες και στη συνέχεια οι κατάκοιτοι τρόφιμοι, με τέσσερα λεωφορεία, το τελευταία από τα οποία αναχώρησε από τη δομή πριν από λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό 120 από τους τροφίμους μεταφέρθηκαν στο “Κονταξοπουλειο” και 37 στο «424» Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, κτίριο βιοτεχνίας, εργοστάσιο και αποθήκη, έχει τυλιχθεί στις φλόγες και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να τη σβήσουν. Στην περιοχή υπάρχουν βιομηχανικά κτίρια και βιοτεχνίες, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει άλλο κτίριο που να κινδυνεύει από τις φλόγες σε κοντινή απόσταση.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής θα μετακινηθούν προληπτικά και προς το Δερβένι για να περιορίσουν την εξάπλωση της σε αυτή την κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά τις 21.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Ανθούπολη να απομακρυνθούν προς ΤΙΤΑΝ.

Οι φλόγες είναι κοντά σε σπίτια και εργοστάσια της περιοχής, ενώ, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Όπως τόνισε ο κ. Τσακίρης η φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση -σε ακτίνα περίπου ενός χιλιομέτρου- από την πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών στο Ωραιόκαστρο η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα.

Μάχη με τις φλόγες σε Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Λειψύδριο και Κρηστώνη Κιλκίς

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένει η μάχη με τις φλόγες στα Κουφάλια Χαλκηδόνος, στο Λειψύδριο Κιλκίς και στην Κρηστώνη Κιλκίς.

Στην Κρηστώνη επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, στη Νέα Καλλικράτεια η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της.

60 φωτιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα

Σημειώνεται ότι τις 60 έφτασαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας (κατηγορίας 4), όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12:30, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 3, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες του Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίστηκαν άμεσα, με ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, χωρίς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Γρεβενά, ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Έμπωνα Ρόδου.

Στην Κέρκυρα, η πυρκαγιά στα Βασιλικά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν αντιμετωπίσει με επιτυχία δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Απράος, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο «οι σημερινές πυρκαγιές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι όταν η φωτιά εκδηλώνεται κοντά σε οικισμούς, η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένα καθαρό οικόπεδο μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση της φωτιάς από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία και να δώσει πολύτιμο χρόνο στις δυνάμεις πυρόσβεσης».

Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα πολλά ταυτόχρονα συμβάντα, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες πυρκαγιές να περιοριστούν στα αρχικά τους στάδια, υπογραμμίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 5 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε έξι Περιφέρειες της χώρας, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3).

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν της οδηγίες των αρχών, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας.

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