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04.07.2026 23:44

Βενεζουέλα-σεισμοί: Μεγαλώνει η λίστα με τους νεκρούς, τραυματίες και αστέγους

04.07.2026 23:44
Venezuela

Τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16.592 τραυματίστηκαν στον ισχυρό διπλό σεισμό που κατέστρεψε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η μεταβατική κυβέρνηση της λατινοαμερικανικής χώρας.

Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και 856 κτίρια καταστράφηκαν, σύμφωνα με τις ζημιές που κατέγραψε το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας μετά τον διπλό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ο οποίος έπληξε κυρίως την πολιτεία Λα Γκουάιρα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 00:05
Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα-σεισμοί: Μεγαλώνει η λίστα με τους νεκρούς, τραυματίες και αστέγους

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