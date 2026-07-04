Κεφαλονιά: Σάλος με την προφυλάκιση προπονητή στίβου – Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια εις βάρος αθλητριών του

Αποτροπιασμό και τεράστια αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Κεφαλονιά η υπόθεση προπονητή στίβου, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια εις βάρος αθλητριών του και ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, έπειτα από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα , η δικογραφία αφορά καταγγελίες για αδικήματα σε βάρος ανήλικων αθλητριών, πριν από κάποια χρόνια με τα κορίτσια να αποφασίζουν να μιλήσουν σήμερα για όλα όσα είχαν αντιμετωπίσει από τον προπονητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις που αφορούν καταγγελίες για παρενοχλήσεις και γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικων κοριτσιών. Ενώ οι καταγγέλλουσες σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι τουλάχιστον τέσσερις. Οι καταγγελίες είχαν υποβληθεί πριν από αρκετούς μήνες και ακολούθησε έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές, πριν η υπόθεση οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται. Σύμφωνα με τοπικά μέσα η απολογία του πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και διήρκεσε αρκετές ώρες, προτού οι δικαστικές Αρχές αποφασίσουν την προσωρινή κράτησή του.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού στοιχείου, προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τα πραγματικά περιστατικά και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν επιπλέον ποινικές ευθύνες ή νέα στοιχεία που θα επηρεάσουν την εξέλιξη της έρευνας. Ο συγκεκριμένος προπονητής είναι αρκετά γνωστός στους Κεφαλλονίτες και για το λόγο αυτό η υπόθεσή του έχει προκαλέσει σάλο και έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

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