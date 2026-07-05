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05.07.2026 08:28

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Τοπικές βροχές και ενίσχυση των ανέμων – Στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος

05.07.2026 08:28
bourini vroxi kalokairini

Ενισχυμένους βοριάδες, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας φέρνει σήμερα ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και το νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Χαλκιδική) και βαθμιαία στην Θράκη πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στη Θράκη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπολοιπες περιοχές περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μεμονωμένες καταιγίδες τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα νησιά τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

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