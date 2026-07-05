Ραφήνα: Ταλαιπωρία για 380 επιβάτες – Καθυστέρηση στον απόπλου του «Σούπερ Φέρι» λόγω εμπλοκής της άγκυρας

Καθυστέρηση σημειώνεται στον απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Σούπερ Φέρι» από το λιμάνι της Ραφήνας, λόγω εμπλοκής της άγκυρας.

Το πλοίο -στο οποίο επιβαίνουν 380 επιβάτες- παραμένει δεμένο στο λιμάνι, ενώ ήταν προγραμματισμένο να εκτελέσει δρομολόγιο με προορισμό την Τήνο, τη Μύκονο, τη Νάξο και την Πάρο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης του προβλήματος, προκειμένου το δρομολόγιο να ξεκινήσει με ασφάλεια.

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