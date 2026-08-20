ΗΠΑ: Το δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια

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Το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ πέρασε για πρώτη φορά το όριο των 40 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, την ώρα που οι αυξανόμενες κρατικές δαπάνες και οι πληρωμές τόκων εντείνουν τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά.

Με βάση την τελευταία ημερήσια κατάσταση ταμειακών διαθεσίμων και χρέους, το ανεξόφλητο δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε την Τρίτη, 18/8, στα 40,047 τρισ. δολάρια. Από το ποσό αυτό, 32,266 τρισ. δολάρια αφορούν κρατικούς τίτλους που κατέχει το επενδυτικό κοινό, ενώ 7,782 τρισ. δολάρια αντιστοιχούν σε ενδοκυβερνητικό χρέος.

Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και την εξυπηρέτηση του χρέους αυξάνονται ταχύτερα από τα κρατικά έσοδα, τα οποία έχουν επηρεαστεί και από τις φορολογικές μειώσεις, όπως σημειώνει το Reuters.

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