ΣΥΡΙΖΑ: Γρίφος με την έδρα, μετά την παραίτηση Καραμέρου – Σπίρτζης ή Κοροβέση;

Μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Καραμέρου ότι παραιτείται από τη βουλευτική έδρα που κατείχε στον ΣΥΡΙΖΑ, τα βλέμματα πέφτουν στους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής.

Πρώτος επιλαχών είναι ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο έχει αποστασιοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει αποτραβηχτεί από το πολιτικό προσκήνιο, είναι δε με ερωτηματικό αν είναι ανοιχτός ο δρόμος για την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι δεν θα δεχτεί την έδρα, μένει να επιβεβαιωθεί.

Σε περίπτωση πάντως που αρνηθεί την έδρα ο Χρήστος Σπίρτζης, επόμενη επιλαχούσα είναι η Μυρτώ Κοροβέση που πρόσφατα είχε οριστεί αντιπρόεδρος στο κόμμα Κασσελάκη, τους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Τυπικά, αμέσως μετά τον Χρήστο Σπίρτζη στη σειρά ήταν ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος όμως απεβίωσε πρόσφατα, κι έτσι επιλαχούσα μετά τον Σπίρτζη είναι η Μυρτώ Κοροβέση.

«Από την αρχή υποστήριξα τον Αλέξη Τσίπρα»

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Καραμέρος έκανε γνωστή την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου.

ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτείται μετά τη δημιουργία της ΕΛΑΣ ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, για την απόφασή του.

«Συνεργάστηκα, εντάχθηκα και εκλέχθηκα νέος βουλευτής το 2023. Βρέθηκα απρόσμενα στην πρώτη γραμμή, σταθερός, παρά τα όσα έχουν συμβεί. Στην πρώτη γραμμή θα παραμείνω και στο εξής αλλά ως ενεργός πολίτης, απλός “στρατιώτης” στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση», αναφέρει στη γραπτή ανακοίνωσή του ο προερχόμενος από την πολιτική Οικολογία δημοσιογράφος.

«Απαιτείται για την Ελληνική Δημοκρατία όχι μόνο πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή της πολιτικής, και επιλέγω ως ελάχιστο υπόδειγμα την επιστροφή της έδρας στο κόμμα καθώς η όποια εξουσία, δεν είναι ιδιοκτησία αλλά παρακαταθήκη. Δεν εγκαταλείπω. Θα συνεχίσω να μάχομαι για αυτήν την παρακαταθήκη με σεβασμό προς όλους», προσθέτει.

Ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος τυπικά θα υποβάλει την παραίτησή του στον Νικήτα Κακλαμάνη στο τέλος της εβδομάδας, επισημαίνει ακόμη πως στον αξιακό κώδικά του, ο λόγος δεν νοείται χωρίς το έργο που τον επιβεβαιώνει. «Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμησηΌ,τι είπα λοιπόν, το κάνω. Σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του. Είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος».

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Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος – «Από την αρχή υποστήριξα τον Αλέξη Τσίπρα»



