ΠΑΣΟΚ για Ντόκο: Είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας – Να απομακρυνθεί άμεσα

Την άμεση απομάκρυνση του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, ζητά το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή το περιστατικό επικοινωνίας του με τους φαρσέρ του Κρεμλίνου που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζει τον κ. Ντόκο «αδύναμο κρίκο της Εθνικής Ασφάλειας» και καλεί τον πρωθυπουργό να τον απομακρύνει, προκειμένου -όπως αναφέρει σε δήλωσή του- να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση ότι τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Παράλληλα, ζητά να υπάρξει άμεσα έρευνα και πόρισμα για το περιστατικό.

«Πώς γνωρίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή;»

Ο Κώστας Τσουκαλάς ασκεί κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντίδρασή του, τονίζοντας πως άλλες χώρες, με «σοβαρή κυβέρνηση», ένα τόσο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας θα οδηγούσε αμέσως σε εντολή για έρευνα και σύνταξη πορίσματος.

Αντίθετα, αναφέρει, το Πρωθυπουργικό Γραφείο εξέδωσε «άτυπη ενημέρωση», στην οποία υποστηρίχθηκε ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών.

«Πώς το γνωρίζουν αφού δεν έγινε έρευνα και δεν συντάχθηκε πόρισμα;», διερωτάται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Αιχμές για τις παρακολουθήσεις

Ο κ. Τσουκαλάς συνδέει την υπόθεση με την κυβερνητική στάση στο ζήτημα των παρακολουθήσεων, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επικαλέστηκε το «υψηλό απόρρητο εθνικής ασφάλειας» για να συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει, το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και να εμποδίσει τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.

Στο ίδιο πλαίσιο, θέτει ερωτήματα για το αν είναι αποδεκτό στενός σύμβουλος του πρωθυπουργού να αποκαλύπτει σε Ρώσους φαρσέρ στοιχεία που αφορούν μετακινήσεις και συνομιλίες του διοικητή της ΕΥΠ, τον χρόνο των εκλογών ή τον διπλωματικό χειρισμό ζητημάτων που σχετίζονται με την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ακόμη ότι σε σοβαρές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας πριν από συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Αντίθετα, όπως σημειώνει, εγείρονται «πολύ σοβαρά ερωτήματα» για το Μέγαρο Μαξίμου, μετά την ανάρτηση των φαρσέρ ότι επικοινώνησαν με το γραφείο του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας μέσω ενός απλού email, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, απαντήθηκε άμεσα.

Μάλιστα, διερωτάται αν ο κ. Ντόκος ενημέρωσε στη συνέχεια τον πρωθυπουργό και εσωτερικά το Μέγαρο Μαξίμου για τις συνομιλίες που είχε με τους δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους.

Καταλήγοντας, ο κ. Τσουκαλάς επαναλαμβάνει πως «ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας» και υπογραμμίζει πως είναι χρέος του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, ώστε να προστατευθεί το κύρος των εθνικών μηχανισμών ασφαλείας και να αποτραπούν μελλοντικές προσπάθειες απόσπασης ευαίσθητων πληροφοριών.

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