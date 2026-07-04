Καναδάς – Μαρόκο 0-0 (Α’ ημίχρονο) στο Χιούστον για μια θέση στα προημιτελικά (Video)

Διεξάγεται στο Χιούστον του Τέξας στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026, ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στις εθνικές ομάδες του Καναδά και του Μεξικού, με το σκορ να παραμένει στο 0-0.

Αναγκαστική αλλαγή για τον πρώτο σκόρερ του Μαρόκου, πλήγμα για τους Βορειοαφρικανούς.

Από μια κίτρινη κάρτα σε Χακίμι και Λαριέα.

6η κίτρινη κάρτα στο 1ο μέρος, στον Ελ Χανούς.

Διαβάστε επίσης:

Η μεγαλύτερη δύναμη της Αργεντινής γίνεται ξανά, η εξάρτηση της ομάδας από τον… Μέσι!

Μουντιάλ 2026: Στον λαό της Παλαιστίνης αφιέρωσε τη νίκη της Αιγύπτου ο Χοσάμ Χασάν

Μουντιάλ 2026: Ο Τίλεμανς σημείωσε το πιο «αργοπορημένο» γκολ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων