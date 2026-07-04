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04.07.2026 20:35

Καναδάς – Μαρόκο 0-0 (Α’ ημίχρονο) στο Χιούστον για μια θέση στα προημιτελικά (Video)

04.07.2026 20:35
Mundial

Διεξάγεται στο Χιούστον του Τέξας στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026, ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στις εθνικές ομάδες του Καναδά και του Μεξικού, με το σκορ να παραμένει στο 0-0.

Αναγκαστική αλλαγή για τον πρώτο σκόρερ του Μαρόκου, πλήγμα για τους Βορειοαφρικανούς.

Από μια κίτρινη κάρτα σε Χακίμι και Λαριέα.

6η κίτρινη κάρτα στο 1ο μέρος, στον Ελ Χανούς.

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