search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 07:15
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.07.2026 07:01

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

05.07.2026 07:01
gipedo-kansas-mundial

(Σε ώρες Ελλάδος)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ —- ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ —- ΜΕΞΙΚΟ – ΑΓΓΛΙΑ
22:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ —ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ —- ΗΠΑ – ΒΕΛΓΙΟ
19:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ
23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

******************************************************************************

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
23:00 Α’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ
04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

******************************************************************************************

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ
22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PODCAST KALMPARI SITE 05.07
PODCASTS

Podcast – Μαριάννα Κάλμπαρη: «Έχουμε την τάση να γκρεμίζουμε, αντί να χτίζουμε πάνω στην ιστορία μας»

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

nato trumpo new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δυσεπίλυτα προβλήματα του ΝΑΤΟ – Οι αντιφάσεις και τα διλήμματα στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsigaro-kapnisma-new
ΕΛΛΑΔΑ

Από 150 έως 3.000 ευρώ: Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για το κάπνισμα στο αυτοκίνητο και τα πεταμένα αποτσίγαρα στον δρόμο

paparizou
LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: «Έχε χάρη που κρατούσα τον πατέρα μου, θα είχε φάει πάρα πολύ ξύλο ο Δανίκας» (Video)

spirtzis_korovesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Στα χέρια της Κοροβέση η έδρα μετά την παραίτηση Καραμέρου - «Όχι» αναμένεται να πει ο Σπίρτζης

tramp 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Με μια βολή στην κηδεία θα εξοντώναμε όλη την ιρανική ηγεσία... αλλά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε μετά!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 07:12
PODCAST KALMPARI SITE 05.07
PODCASTS

Podcast – Μαριάννα Κάλμπαρη: «Έχουμε την τάση να γκρεμίζουμε, αντί να χτίζουμε πάνω στην ιστορία μας»

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

1 / 3