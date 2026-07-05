Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Αλλαγές και αυξήσεις στο εφάπαξ”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Κερκόπορτα με υπογραφή Μητσοτάκη”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Ο πυρήνας τρομοκρατών του ΑΠΘ”
ΕΣΤΙΑ: “Με την συναίνεση Μητσοτάκη – Τσίπρα η παράδοση Αιγαίου – Μεσογείου”
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Σκηνικό ανωμαλίας στήνει ο Μητσοτάκης”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Δύσκολη αναχαίτηση για τα F-35”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Όλο το σχέδιο. Στο Κτηματολόγιο οι άδειες οικοδομής”
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Τα αδιέξοδα της “σταθερότητας””
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Παγίδες στο Κυπριακό”
Documento: “Εισαγγελέας…υπηρεσίας καθαρίζει Θεοδωρικάκο”
REAL NEWS: “Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτήρια!”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Γιατί ο Τράμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς τον Μητσοτάκη”
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