Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Αλλαγές και αυξήσεις στο εφάπαξ”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Κερκόπορτα με υπογραφή Μητσοτάκη”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Ο πυρήνας τρομοκρατών του ΑΠΘ”

ΕΣΤΙΑ: “Με την συναίνεση Μητσοτάκη – Τσίπρα η παράδοση Αιγαίου – Μεσογείου”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Σκηνικό ανωμαλίας στήνει ο Μητσοτάκης”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Δύσκολη αναχαίτηση για τα F-35”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Όλο το σχέδιο. Στο Κτηματολόγιο οι άδειες οικοδομής”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Τα αδιέξοδα της “σταθερότητας””

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Παγίδες στο Κυπριακό”

Documento: “Εισαγγελέας…υπηρεσίας καθαρίζει Θεοδωρικάκο”

REAL NEWS: “Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτήρια!”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Γιατί ο Τράμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς τον Μητσοτάκη”

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