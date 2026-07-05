Τραμπ και Πούτιν μίλησαν τηλεφωνικά για Ουκρανία, Ιράν και Σύνοδο ΝΑΤΟ

Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου μίας ώρας και 25 λεπτών είχαν το Σάββατο ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με βασικά θέματα την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, αλλά και την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της αφιερώθηκε στις διεθνείς εξελίξεις. Ο διπλωματικός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς τις προοπτικές διευθέτησης της ουκρανικής κρίσης, ενόψει και της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και η γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο πλευρές αξιολόγησαν τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Και με Ζελένσκι νωρίτερα

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, γνωστοποίησε ότι συζήτησαν την κατάσταση στα μέτωπα και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Υπάρχει πραγματική προοπτική να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και η αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι καθοριστικής σημασίας», ανέφερε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ρωσική προέλαση

Από τη ρωσική πλευρά, ο Γιούρι Ουσακόφ υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε στον Αμερικανό πρόεδρο την εικόνα που, σύμφωνα με τη Μόσχα, επικρατεί στο πεδίο των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να προελαύνουν.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων συγκρούσεων στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας. Η Ρωσία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέλαβε την πόλη Κοσταντίνιφκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, εξέλιξη που το Κίεβο διέψευσε, επιμένοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν την πόλη και ότι οι μάχες συνεχίζονται.

Παρά τις κατά τόπους ρωσικές προελάσεις, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς τους τελευταίους μήνες, καθώς η εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει μετατρέψει το πεδίο της μάχης, περιορίζοντας σημαντικά τις κινήσεις βαρέων οχημάτων και προκαλώντας μεγάλες απώλειες και στις δύο πλευρές.

Στο διπλωματικό επίπεδο, πάντως, δεν διαφαίνεται ακόμη πρόοδος. Οι συνομιλίες παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, με τη Μόσχα να επιμένει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία αποτελεί η αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές που η Ρωσία έχει ανακοινώσει πως προσάρτησε, θέση που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αναμένεται πλέον να αποτελέσει ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στις διπλωματικές διεργασίες γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνολικότερη ασφάλεια στην Ευρώπη.

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