EXPERT HELLAS: Αύξηση πωλήσεων, νέο brand και επενδύσεις σηματοδοτούν τη νέα αναπτυξιακή πορεία

Η αύξηση των πωλήσεων, η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας και η περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελούν τους βασικούς άξονες του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της EXPERT HELLAS, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών σε μια περίοδο έντονων αλλαγών για το οργανωμένο λιανεμπόριο.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των συνεργατών της, η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, τον στρατηγικό σχεδιασμό των επόμενων ετών, αλλά και τη νέα εταιρική ταυτότητα, η οποία θα συνοδεύσει τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο κύκλος εργασιών της EXPERT HELLAS διαμορφώθηκε το 2025 στα 39,6 εκατ. ευρώ, έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 8%. Η επίδοση αυτή ενισχύει τη θέση της εταιρείας σε μια αγορά που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και σημαντικές ανακατατάξεις στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Σήμερα, το δίκτυο της εταιρείας αριθμεί περίπου 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Το μοντέλο λειτουργίας βασίζεται στη συνεργασία ανεξάρτητων επιχειρήσεων, οι οποίες αξιοποιούν κοινές εμπορικές συμφωνίες, κεντρικές υπηρεσίες και ενιαία στρατηγική, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρηματική τους αυτονομία.

Σημαντικό μέρος του νέου σχεδιασμού αφορά τον εκσυγχρονισμό της εικόνας της εταιρείας. Η EXPERT HELLAS παρουσίασε το νέο εταιρικό της brand, καθώς και ένα νέο concept καταστημάτων, το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά στο δίκτυο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της αλυσίδας και η δημιουργία μιας πιο σύγχρονης αγοραστικής εμπειρίας, συνδυάζοντας την αναβάθμιση των φυσικών σημείων πώλησης με τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής παραμένει η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου omnichannel, μέσω του οποίου οι καταναλωτές θα μπορούν να εξυπηρετούνται με ενιαίο τρόπο τόσο από τα φυσικά καταστήματα όσο και από τα ψηφιακά κανάλια πώλησης. Η εταιρεία εκτιμά ότι η ενίσχυση της παρουσίας της στο ηλεκτρονικό εμπόριο, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στις τεχνολογικές υποδομές, θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η διοίκηση υπογράμμισε ότι η τεχνολογική αναβάθμιση δεν υποκαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας της εταιρείας. Για τον λόγο αυτό συνεχίζονται οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό του δικτύου.

Κατά τη Γενική Συνέλευση επιβεβαιώθηκε επίσης η προσήλωση της εταιρείας σε μια στρατηγική οργανικής ανάπτυξης, με έμφαση στη διατήρηση υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, στη συγκράτηση του δανεισμού, στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και στην εφαρμογή αρχών χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ακόμη έναν βασικό άξονα του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η εταιρεία δίνει έμφαση σε δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, στη διαφάνεια των διαδικασιών και στη διατήρηση ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με καταναλωτές, συνεργάτες και προμηθευτές, θεωρώντας ότι η υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη.

Ο επόμενος σημαντικός σταθμός για την EXPERT HELLAS είναι το 2027, χρονιά κατά την οποία ο διεθνής όμιλος συμπληρώνει 60 χρόνια παρουσίας, ενώ η ελληνική εταιρεία κλείνει 13 χρόνια δραστηριοποίησης στην εγχώρια αγορά. Η διοίκηση εκτιμά ότι ο συνδυασμός επενδύσεων, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου θα επιτρέψει στην εταιρεία να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της και να διευρύνει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά λιανικής.

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