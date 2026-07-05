Βελτιωμένη η εικόνα με την φωτιά στη περιοχή Οινόη στην Μάνδρα Αττικής – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, διάσπαρτες εστίες

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στη περιοχή Οινόη, στη Μάνδρα Αττικής, καθώς η πυροσβεστική έχει ενισχύσει περαιτέρω τις δυνάμεις της, ελπίζοντας να καταφέρει να την οριοθετήσει πριν πέσει το φως της ημέρας.

Από τις 7 το απόγευμα, επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομαδές πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά και μέχρι το τελευταίο φώς, 29 εναέρια μέσα (19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα) εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν από κοινού με τα μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.), για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και Κινητό Επιχειρησιακο Κέντρο Επιτήρησης drone.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο με ξηρά χόρτα και εξελίχθηκε σε δασική έκταση.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας αρκετές εστίες κυρίως εντός της περιμέτρου της δασικής έκτασης.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

στην ΠΕΟ Αθηνών – Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης – Πόρτο Γερμενό και στα δύο ρεύματα

στην ΠΕΟ Αθηνών – Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, ρεύμα προς Βίλια

Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (CYCLON), ρεύμα προς Θήβα.

στην ΠΕΟ Αλεποχωρίου-Ψάθας στο ρεύμα προς τα Βίλια. Τα οχήματα που έρχονται από το Πόρτο Γερμενό, κινούνται προς Ψάθα-Αλεποχώρι.

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