«Παραμείνεται σε ετοιμότητα»: 140 πυροσβέστες και 12 εναέρια στη μεγάλη πυρκαγιά της Οινόης – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Φωτιά ξέσπασε, λίγα λεπτά πριν από τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Οινόη της Αττικής, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Με τη βοήθεια του ισχυρού ανέμου, που πνέει στην περιοχή, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις καταστρέφοντας δάσος και χαμηλή βλάστηση στο πέρασμά της.

Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area of #Oinoi of the regional unit of #Western_Attica



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 140 πυροσβέστες με 34 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων, οκτώ αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση "Σφάκα", πλησίον του οικισμού της Οινόης στον δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 122 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 1 ομάδα #ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής, 8 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από… July 5, 2026

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Στην περιοχή της Μάνδρας έχει μεταβεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία από την πυρκαγιά δεν απειλούνται -μέχρι στιγμής- κατοικίες ή υποδομές.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική βρίσκεται σε «πορτοκαλί» συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 4.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής βρίσκονται ήδη στην περιοχή για διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Εξαιτίας της φωτιάς οι Αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

στην ΠΕΟ Αθηνών – Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης – Πόρτο Γερμενό, ρεύμα προς Ελευσίνα στην ΠΕΟ Αθηνών – Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, ρεύμα προς Βίλια Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (CYCLON), ρεύμα προς Θήβα.

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