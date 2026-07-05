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05.07.2026 15:39

AtmoHub: Αυξημένες συγκεντρώσεις τοξικών σωματιδίων στο Ωραιόκαστρο – Ο χάρτης με την πορεία του καπνού (Video)

05.07.2026 15:39
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Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων λόγω της φωτιάς που καίει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, όπως αναφέρει το Atmohub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Οι πυκνοί καπνοί που έχουν επηρεάσει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την πιλοτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του AtmoHub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της βόρειας Εύβοιας.

Ειδικότερα, η υπηρεσία προσομοίωσης αποτυπώνει την αναμενόμενη εξέλιξη του πλουμίου τις επόμενες ώρες με βάση την ολοκληρωμένη στήλη καπνού (total column smoke), ενώ η διασπορά εξαρτάται από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες και επικαιροποιείται συνεχώς.

«Η προσομοίωση κοντά στην επιφάνεια δείχνει επίδραση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και μεταφορά προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της βόρειας Εύβοιας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, όπως επισημαίνεται, η καύση ανακυκλώσιμων υλικών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM₂.₅ και PM₁₀) και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή που επηρεάζεται από το πλούμιο καπνού. Η ένταση του φαινομένου εξαρτάται από τα υλικά που καίγονται και τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες.

Σημειώνεται ότι το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme CAMS-NCP-Greece).

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