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05.07.2026 14:51

Χαλκίδα: Από ακαθάριστα οικόπεδα ξεκίνησε η φωτιά – Στη θάλασσα τη «σπρώχνει» ο αέρας

05.07.2026 14:51
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Φωτογραφία αρχείου

Οριοθετήθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε στη 1.30 το μεσημέρι της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Ευβοίας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Όπως είπε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Ιωάννης Αρτοποιός, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ακαθάριστα οικόπεδα και αυτή τη στιγμή ο αέρας την κατευθύνει προς τη θάλασσα.

Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές ωστόσο για προληπτικούς λόγους εστάλη στη 1.51 μήνυμα από το 112.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης, έσπευσαν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων από την 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η ανησυχία είναι έντονη, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον άμεσο έλεγχο της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται πως στην Εύβοια ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός (κατηγορία 4).

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας βρίσκονται στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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