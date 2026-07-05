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05.07.2026 13:17

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα έξω από την αμερικανική πρεσβεία – Διακοπή κυκλοφορίας

05.07.2026 13:17
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Συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. έχει προκαλέσει το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε, πριν από λίγη ώρα, στη Βασιλίσσης Σοφίας, έξω από την αμερικανική πρεσβεία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) της ΕΛ.ΑΣ. για να ελέγξουν τη βαλίτσα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της Δορυλαίου στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας.

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