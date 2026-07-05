Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Ο τοξικός καπνός ο μεγαλύτερος κίνδυνος» – Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης η «μάχη»

Μάχη με τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, που έχει «πνίξει» τη Θεσσαλονίκη, δίνουν πλέον οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Ωραιόκαστρο.

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, στην ΕΡΤ, το υπόλοιπο μέτωπο έχει οριοθετηθεί, χάρη στις ολονύχτιες προσπάθειες 160 πυροσβεστών και εθελοντών.

«Παρά πολύ δύσκολη η φωτιά»

Ο κ. Αρτοποιός χαρακτήρισε την επιχείρηση στο εργοστάσιο «πάρα πολύ δύσκολη», εξηγώντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μόνο οι φλόγες αλλά κυρίως ο τοξικός καπνός. Όπως ανέφερε, από την καύση εκλύεται μονοξείδιο του άνθρακα και άλλες επικίνδυνες ουσίες, γεγονός που υποχρεώνει τους πυροσβέστες να επιχειρούν με ειδικές αναπνευστικές προσωπίδες, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα και χημικά εγκαύματα.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι στις 02:44 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για την έκλυση καπνών προς τη Θεσσαλονίκη, καλώντας τους κατοίκους να λάβουν μέτρα προστασίας. Όπως σημείωσε, οι δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας –με ανέμους 5 έως 6 μποφόρ και την αδυναμία συνέχισης των εναέριων επιχειρήσεων μετά τη δύση του ηλίου– δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

«Αν είχαμε στη διάθεσή μας τα εναέρια μέσα για περισσότερη ώρα, η πυρκαγιά θα είχε τεθεί πολύ νωρίτερα υπό έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον εισαγγελέα ο 76χρονος

Αναφερόμενος στα αίτια της φωτιάς, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από δασική έκταση, στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Ξενόπουλου, στο Ωραιόκαστρο, έπειτα από εκτροπή οχήματος στο πρανές του δρόμου.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 76χρονος ημεδαπός, ο οποίος οδηγήθηκε στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές.

Σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Εφιαλτική νύχτα – Κάηκαν εργοστάσια και βιοτεχνίες

H νύχτα που πέρασε ήταν εφιαλτική. Ανθούπολης, πήρε γρήγορα διαστάσεις και με σύμμαχο τον δυνατό αέρα κινήθηκε απειλητικά προς τη Φιλοθέη «καταπίνοντας» ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της.

Το μέγεθος της καταστροφής αποκαλύφθηκε με το πρώτο φως της ημέρας. Εργοστάσια και μικρές βιοτεχνίες, που παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ ζημιές υπέστησαν και σπίτια. Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστησαν ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, μία βιοτεχνία τζακιών και ένα εργοστάσιο με λάδια αυτοκινήτων.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων»., όπου υπάρχουν περισσότεροι από 150 τρόφιμοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανήλικα παιδιά, που μεταφέρονται με λεωφορεία σε άλλες μονάδες.

Τα 100 παιδιά μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Γυμναστήριο ”Κονταξοπούλειο”, ενώ τα υπόλοιπα λόγω περιπατητικών προβλημάτων μεταφέρθηκαν στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για να αποφευχθούν βραχυκυκλώματα ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε διακοπές ρεύματος.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στην επιχείρηση κατάσβεσης ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος, ενώ δόθηκε εντολή για συνδρομή επιπλέον πτητικών μέσων, προκειμένου να περιοριστεί πλήρως το μέτωπο.

Δήμαρχος Ωραιοκάστρου: «Οι περιουσίες των ανθρώπων έχουν υποστεί τρομακτικές καταστροφές»

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης έκανε λόγο για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

«Ο Δήμος βιώνει μια δύσκολη κατάσταση για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα. Ελπίζω να είναι και η τελευταία. Αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τις υπηρεσίες του Δήμου. Ήδη επικοινώνησε και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την αντιμετώπιση όλων αυτών των καταστάσεων. Το δυσκολότερο εγχείρημα όλων ήταν η εκκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων. 157 τρόφιμοι έπρεπε να απομακρυνθούν με ασφάλεια και μάλιστα οι 50 από αυτούς ήταν κατακεκλιμένοι. Το φέραμε εις πέρας, τους φέραμε στο Κονταξοπούλειο, τους μη περιπατητικούς τους πήγαμε στο 424 σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ».

«Μαζί με το τοπικό αστυνομικό τμήμα συντόνισαμε την όλη επιχείρηση. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι όλα ξεκίνησαν από την επιπολαιότητα ενός συμπολίτη μας και σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το δυστυχές συμβάν των προηγούμενων ημερών, εξαπλώθηκε, φυσούσε βοριάς, πέρασε τα διοικητικά όρια του Δήμου, έφτασε στο Δήμο Παύλου Μελά. Είναι ευχής έργο το πως ο οικισμός της Φιλοθέης δεν πειράχτηκε τόσο πολύ. Βέβαια όλες οι περιουσίες των ανθρώπων έχουν υποστεί τρομακτικές καταστροφές. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια σπίτια τα οποία έχουν υποστεί καταστροφές. Είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών. Από τότε που ξημέρωσε επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στο να ελεγχθούν όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Είναι καθησυχαστικοί οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαγρύπνηση», ανέφερε.

Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες

Από τη μεγάλη πυρκαγιά, που 10 ώρες μετά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ακόμη ένας πυροσβέστες τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 22χρονος προσέκρουσε σε τέσσερα οχήματα και παρέσυρε πεζούς

Ηράκλειο: «Λαμπάδιασε» λεωφορείο έξω από το αεροδρόμιο δίπλα σε αντλίες καυσίμου (Video)

Σοκ στην Κρήτη: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε μέσα σε μισή ώρα



