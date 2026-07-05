search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 15:08
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.07.2026 13:22

Akylas: Η απάντηση του στο παραλήρημα της Ουκρανής τραγουδίστριας από τη Eurovision για το «All The Things She Said» – «Λυπάμαι»

05.07.2026 13:22
akylas

Μια απρόσμενη κόντρα έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στον μικρόκοσμο της Eurovision, με φόντο την πρώτη μεγάλη προσωπική συναυλία που έδωσε ο Ακύλας στην Τεχνόπολη.

Η επιλογή του Έλληνα τραγουδιστή να ερμηνεύσει τη mega-επιτυχία των 00s, «All The Things She Said», του ρωσικού συγκροτήματος t.A.T.u. προκάλεσε την οργή της εκπροσώπου της Ουκρανίας, Leleka, ανοίγοντας έναν μεγάλο κύκλο συζητήσεων στο διαδίκτυο.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Leleka, μέσα από ένα παραληρηματικό και μακροσκελές σχόλιό της, εξέφρασε τη βαθιά της απογοήτευση για τη συγκεκριμένη καλλιτεχνική επιλογή. Η ίδια συνέδεσε το κομμάτι με το ότι οι t.A.T.u. καταγόνται από τη Ρωσία, ενώ τόνισε το πόσο άκαιρη ήταν η ερμηνεία του, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν ήταν πολιτική δήλωση» – Η εξομολόγηση του Akyla

Η απάντηση του Akyla δεν άργησε να έρθει. Θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να βάλει τέλος στις παρερμηνείες, ο τραγουδιστής προχώρησε σε μια εξομολογητική τοποθέτηση μέσα από τα Instagram Stories του.

Ο καλλιτέχνης κατέστησε σαφές ότι η επιλογή του τραγουδιού δεν έκρυβε κανένα πολιτικό μήνυμα, ούτε αποτελούσε μορφή υποστήριξης σε οποιεσδήποτε πολεμικές ενέργειες ή ιδεολογίες. Αντίθετα, εξήγησε πως η σύνδεσή του με το κομμάτι είναι καθαρά βιωματική και συναισθηματική, καθώς τον συνόδευε σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας του. Το να το τραγουδήσει μάλιστα στη σκηνή της Αθήνας αποτελούσε ένα μεγάλο όνειρο που κουβαλούσε μέσα του για χρόνια.

«Θέλω να πω με όλη μου την καρδιά ότι ποτέ δεν θα ήθελα σκόπιμα να πληγώσω, να προσβάλω ή να δείξω ασέβεια σε κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην έναρξη του μηνύματός του, συμπληρώνοντας:

«Η απόφασή μου να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι προήλθε αποκλειστικά από αυτή την προσωπική σύνδεση. Δεν προοριζόταν ποτέ να αποτελέσει πολιτική δήλωση ή υποστήριξη προς τις πράξεις ή τις πεποιθήσεις οποιουδήποτε».

«Σέβομαι απόλυτα ότι άλλοι μπορεί να αισθάνονται διαφορετικά και λυπάμαι ειλικρινά αν η εμφάνισή μου προκάλεσε πόνο σε κάποιον. Αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου», δήλωσε, κλείνοντας την τοποθέτησή του με μια ευχή για ένα καλύτερο αύριο: «Λυπάμαι πραγματικά αν η εμφάνισή μου πλήγωσε εσένα ή οποιονδήποτε άλλο. Ειλικρινά ελπίζω όλοι να μπορέσουμε να δούμε ένα μέλλον γεμάτο ειρήνη, κατανόηση και συμπόνια».

Διχασμένο το Twitter / X

Όπως ήταν φυσικό, η lifestyle επικαιρότητα πήρε «φωτιά». Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά, πολλοί στηρίζουν τον Akyla, θεωρώντας ότι η μουσική πρέπει να μένει μακριά από την πολιτική και ότι ένα pop κομμάτι της εφηβείας μας δεν μπορεί να ποινικοποιείται.

Από την άλλη, αρκετοί ήταν εκείνοι που δικαιολόγησαν το ξέσπασμα της Leleka, ισχυριζόμενοι ότι οι καλλιτέχνες οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί με τα μηνύματα που περνάνε σε περιόδους κρίσης.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μυλωνάκης – Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη βραδινή έξοδος μετά την περιπέτεια υγείας

Έλενα Παπαρίζου: «Έχε χάρη που κρατούσα τον πατέρα μου, θα είχε φάει πάρα πολύ ξύλο ο Δανίκας» (Video)

Σοκάρει η Μαρία Κίτσου: «Μεγάλωσα κακοποιητικά και από τους δύο γονείς μου» – Η μάχη της με την κατάθλιψη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nena-menti-new
LIFESTYLE

Νένα Μεντή: Έχω κάνει καλές δουλειές στην τηλεόραση – Αυτοί που κριτικάρουν προφανώς είχαν να φάνε γιατί εγώ δεν είχα

DIAS ASTYNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Συλλήψεις 5 ατομών για απόπειρα δολοφονίας κοσμηματοπώλη και ληστεία 310.000 ευρώ

leonardo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Heat 2»: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναλαμβάνει τον ρόλο του Βαλ Κίλμερ

fwtia_elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Από ακαθάριστα οικόπεδα ξεκίνησε η φωτιά – Στη θάλασσα τη «σπρώχνει» ο αέρας

iran_main
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τρεις γιοι του εκλιπόντος ηγέτη Χαμενεΐ στην κηδεία – Άφαντος ο Μοτζτάμπα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsigaro-kapnisma-new
ΕΛΛΑΔΑ

Από 150 έως 3.000 ευρώ: Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για το κάπνισμα στο αυτοκίνητο και τα πεταμένα αποτσίγαρα στον δρόμο

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

mundial asteres2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Μαρόκο το πρώτο ζευγάρι των «8», απόψε το δεύτερο από τα ματς Βραζιλία – Νορβηγία και Μεξικό – Αγγλία

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«17 χρόνια, ακόμη να συνέλθει»: Η φαρμακερή απάντηση Σαμαρά στη Ντόρα Μπακογιάννη, μέσω TikTok

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 15:07
nena-menti-new
LIFESTYLE

Νένα Μεντή: Έχω κάνει καλές δουλειές στην τηλεόραση – Αυτοί που κριτικάρουν προφανώς είχαν να φάνε γιατί εγώ δεν είχα

DIAS ASTYNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Συλλήψεις 5 ατομών για απόπειρα δολοφονίας κοσμηματοπώλη και ληστεία 310.000 ευρώ

leonardo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Heat 2»: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναλαμβάνει τον ρόλο του Βαλ Κίλμερ

1 / 3