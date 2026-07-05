Akylas: Η απάντηση του στο παραλήρημα της Ουκρανής τραγουδίστριας από τη Eurovision για το «All The Things She Said» – «Λυπάμαι»

Μια απρόσμενη κόντρα έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στον μικρόκοσμο της Eurovision, με φόντο την πρώτη μεγάλη προσωπική συναυλία που έδωσε ο Ακύλας στην Τεχνόπολη.

Η επιλογή του Έλληνα τραγουδιστή να ερμηνεύσει τη mega-επιτυχία των 00s, «All The Things She Said», του ρωσικού συγκροτήματος t.A.T.u. προκάλεσε την οργή της εκπροσώπου της Ουκρανίας, Leleka, ανοίγοντας έναν μεγάλο κύκλο συζητήσεων στο διαδίκτυο.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Leleka, μέσα από ένα παραληρηματικό και μακροσκελές σχόλιό της, εξέφρασε τη βαθιά της απογοήτευση για τη συγκεκριμένη καλλιτεχνική επιλογή. Η ίδια συνέδεσε το κομμάτι με το ότι οι t.A.T.u. καταγόνται από τη Ρωσία, ενώ τόνισε το πόσο άκαιρη ήταν η ερμηνεία του, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν ήταν πολιτική δήλωση» – Η εξομολόγηση του Akyla

Η απάντηση του Akyla δεν άργησε να έρθει. Θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να βάλει τέλος στις παρερμηνείες, ο τραγουδιστής προχώρησε σε μια εξομολογητική τοποθέτηση μέσα από τα Instagram Stories του.

Ο καλλιτέχνης κατέστησε σαφές ότι η επιλογή του τραγουδιού δεν έκρυβε κανένα πολιτικό μήνυμα, ούτε αποτελούσε μορφή υποστήριξης σε οποιεσδήποτε πολεμικές ενέργειες ή ιδεολογίες. Αντίθετα, εξήγησε πως η σύνδεσή του με το κομμάτι είναι καθαρά βιωματική και συναισθηματική, καθώς τον συνόδευε σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας του. Το να το τραγουδήσει μάλιστα στη σκηνή της Αθήνας αποτελούσε ένα μεγάλο όνειρο που κουβαλούσε μέσα του για χρόνια.

«Θέλω να πω με όλη μου την καρδιά ότι ποτέ δεν θα ήθελα σκόπιμα να πληγώσω, να προσβάλω ή να δείξω ασέβεια σε κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην έναρξη του μηνύματός του, συμπληρώνοντας:

«Η απόφασή μου να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι προήλθε αποκλειστικά από αυτή την προσωπική σύνδεση. Δεν προοριζόταν ποτέ να αποτελέσει πολιτική δήλωση ή υποστήριξη προς τις πράξεις ή τις πεποιθήσεις οποιουδήποτε».

«Σέβομαι απόλυτα ότι άλλοι μπορεί να αισθάνονται διαφορετικά και λυπάμαι ειλικρινά αν η εμφάνισή μου προκάλεσε πόνο σε κάποιον. Αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου», δήλωσε, κλείνοντας την τοποθέτησή του με μια ευχή για ένα καλύτερο αύριο: «Λυπάμαι πραγματικά αν η εμφάνισή μου πλήγωσε εσένα ή οποιονδήποτε άλλο. Ειλικρινά ελπίζω όλοι να μπορέσουμε να δούμε ένα μέλλον γεμάτο ειρήνη, κατανόηση και συμπόνια».

Διχασμένο το Twitter / X

Όπως ήταν φυσικό, η lifestyle επικαιρότητα πήρε «φωτιά». Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά, πολλοί στηρίζουν τον Akyla, θεωρώντας ότι η μουσική πρέπει να μένει μακριά από την πολιτική και ότι ένα pop κομμάτι της εφηβείας μας δεν μπορεί να ποινικοποιείται.

Από την άλλη, αρκετοί ήταν εκείνοι που δικαιολόγησαν το ξέσπασμα της Leleka, ισχυριζόμενοι ότι οι καλλιτέχνες οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί με τα μηνύματα που περνάνε σε περιόδους κρίσης.

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