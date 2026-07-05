Νέα φωτιά στη Ρόδο: «Μάχη» με δύο μέτωπα στην Κοσκινού

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 13:50 πυρκαγιά στη Ρόδο, καθώς δύο εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κοσκινού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των δύο εστιών.

Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρο, ομάδες εθελοντών, τρία αεροσκάφη και ένα ελικοπτερο, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Αμμούδες Ρόδου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να θέσουν τις φωτιές υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο είχε ξεσπάσει φωτιά ανάμεσα σε χωριά στον Ατάβυρο.

Διαβάστε επίσης:

«Κλείστε τα παράθυρα και μην κυκλοφορείτε, είναι καρκινογόνο» – «Καμπανάκι» από Σαρηγιαννίδη για το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα έξω από την αμερικανική πρεσβεία – Διακοπή κυκλοφορίας

Κάρπαθος: Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις μέσα σε μία ώρα



