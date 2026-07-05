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05.07.2026 14:34

Νέα φωτιά στη Ρόδο: «Μάχη» με δύο μέτωπα στην Κοσκινού

05.07.2026 14:34
elikoptero
Φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 13:50 πυρκαγιά στη Ρόδο, καθώς δύο εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κοσκινού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των δύο εστιών.

Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρο, ομάδες εθελοντών, τρία αεροσκάφη και ένα ελικοπτερο, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να θέσουν τις φωτιές υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο είχε ξεσπάσει φωτιά ανάμεσα σε χωριά στον Ατάβυρο.

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