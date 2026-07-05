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05.07.2026 15:45

Γιάννης Μαγκριώτης για φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Τι έγιναν τα 2 δισ. Ευρώ του Υπ. Πολιτικής Προστασίας;

05.07.2026 15:45
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Η χθεσινή ημέρα και κυρίως το βράδυ, ήταν πολύ δύσκολο για τη Θεσσαλονίκη, ειδικά για την βορειοδυτική πλευρά της πόλης, επισημαίνει ο πρώην βουλευτής και παλαιότερα υπουργός, Γιάννης Μαγκριώτης, καταθέτοντας τη δική του μαρτυρία, για την πυρκαγιά στην περιοχή και θέτοντας παράλληλα και κάποια ερωτήματα.

Ο κ. Μαγκριώτης τονίζει:

«Πιστεύω, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς θα βρουν τα αίτια της επικίνδυνης και καταστροφικής πυρκαγιάς. Βέβαια, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της πυροσβεστικής, το 80% των αγροτοδασικών πυρκαγιών προκαλούνται από κάθε είδους αμέλεια πολιτών, τις ημέρες υψηλού κινδύνου, στην διάρκεια των οποίων απαγορεύονται.

Όμως, ταυτόχρονα διαβάζω, ότι το αρμόδιο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, είχε στη διάθεσή του περισσότερα από 2 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας της ΕΕ, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Πόροι, που ποτέ δεν διέθετε η χώρα μας, που προέρχονται από κοινό δανεισμό των χωρών της ΕΕ, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσαν τα lockdown της πανδημίας, με χαμηλό βέβαια επιτόκιο, τα οποία όμως θα τα πληρώσουμε.

Αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, να καίγονται εργοστάσια, να απειλούνται οικισμοί, να καλύπτεται όλη η πόλη με επικίνδυνη τοξική αιθάλη, είναι αδιανόητο.

Μου κάνει εντύπωση, η αδυναμία των βιομηχανικών μονάδων και της περιοχής να αυτοπροστατευτούν, από δικά τους συστήματα πυρόσβεσης, αν είχαν, αν ήταν επαρκή, και αν είχαν ελεγχθεί, από τις αρμοδιότητες υπηρεσίες.

Σίγουρα, πρέπει να αποκτήσουμε υψηλότερο αίσθημα ευθύνης όλοι οι πολίτες, όμως, τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και η πολιτεία πρέπει να αναλάβουν και τις δικές τους ευθύνες, για τις οποίες εκλέγονται, εργάζονται και πληρώνονται, από τους φορολογούμενος πολίτες».

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