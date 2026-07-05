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05.07.2026 15:06

Κατερίνη: Συλλήψεις 5 ατομών για απόπειρα δολοφονίας κοσμηματοπώλη και ληστεία 310.000 ευρώ

05.07.2026 15:06
DIAS ASTYNOMIA

Την εξιχνίαση ληστείας και απόπειρας ανθρωποκτονίας, που είχε γίνει πριν από έξι μήνες με θύμα επαγγελματία πωλητή κοσμημάτων, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σε βάρος πέντε ανδρών (40, 49, 43, 35 και 33 ετών) σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ληστείας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, του εμπρησμού και της πλαστογραφίας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι πέντε άνδρες στο χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, αναλαμβάνοντας διακριτούς ρόλους, με στόχο τη συστηματική διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Όπως διαπιστώθηκε, το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου, οι πέντε άνδρες επιβαίνοντας σε όχημα το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, εκμεταλλεύτηκαν ολιγόλεπτη στάση του κοσμηματοπώλη σε πρατήριο υγρών καυσίμων και ένας εξ αυτών εισήλθε στο όχημα του παθόντα και διέφυγε.

Ο κοσμηματοπώλης πιάστηκε από το παράθυρο του εν κινήσει οχήματος και στην προσπάθεια διαφυγής, ο εκ των δραστών οδηγός του οχήματος προσέκρουσε σε σταματημένο όχημα, με αποτέλεσμα την πτώση του παθόντα στο οδόστρωμα και τον τραυματισμό του.

Το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε καμένο σε περιοχή της Πιερίας και από το εσωτερικό του είχαν αφαιρεθεί κοσμήματα αξίας 310.000 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ, ένα tablet και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρεις ημεδαποί άνδρες (23, 34 και 39 ετών) και μία 20χρονη, κατηγορούμενοι για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της υπόθαλψης, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι τα κλεμμένα κοσμήματα διατέθηκαν σε ημεδαπό και με τη συνδρομή ημεδαπής πωλήθηκαν σε αποδέκτες σε χώρα του εξωτερικού. Κατά την είσοδο τους στη χώρα – η γυναίκα μέσω χερσαίων συνόρων και ο άνδρας αεροπορικώς – βρέθηκαν συνολικά στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των 256.270 ευρώ και 11.315 τουρκικών λιρών.

 Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 16:56
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