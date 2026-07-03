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03.07.2026 18:40

Κρήτη: Στη φυλακή ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι

03.07.2026 18:40
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Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε σήμερα, 3/7, το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας, όπου απολογήθηκε, μετά την προθεσμία που του είχε δοθεί από τις Αρχές. 

Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή του κράτηση.

Η καταγγελία της μητέρας του 8χρονου

Σύμφωνα με τη μητέρα του 8χρονου, το σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα την Τρίτη, 30/6, όταν ο 58χρονος, ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου ζει η οικογένεια, φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, 8 και 11 ετών, και να εισέβαλε στο διαμέρισμα όσο η μητέρα απουσίαζε.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο άνδρας απείλησε τα ανήλικα, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια πίεσε μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, στον 58χρονο είχαν αρχικά απαγγελθεί κατηγορίες για διατάραξη οικιακής ειρήνης, σωματική βλάβη και απειλή, ωστόσο μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα η δίωξη αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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