Βυθίστηκε το σκάφος που πήρε φωτιά ανοιχτά της Βουλιαγμένης – Σώοι οι επιβαίνοντες (Photos)

Παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, το ταχύπλοο σκάφος στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά το πρωί της Παρασκευής, 3/7, ανοιχτά της Βουλιαγμένης, βυθίστηκε.

Οι επιβαίνοντες, που διασώθηκαν από διερχόμενο ιστιοφόρο, μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο Λιμενικό Τμήμα Παλαιάς Φώκαιας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για το συμβάν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, οι τέσσερις επιβάτες – ο 63χρονος κυβερνήτης και τρεις 22χρονοι – είναι καλά στην υγεία τους.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής, καθώς και δύο ναυαγοσωστικά σκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

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