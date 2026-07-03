Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο κοντά στον Σταθμό Λαρίσης – Φέρεται να έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές έπειτα από τον εντοπισμό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης, επί των οδών Νεοφύτου, Μεταξά και Δεληγιάννη.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές υπό ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του ο άνδρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε δίπλα σε γνωστόξενοδοχείο της περιοχής, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενονα έπεσε από όροφο είτε του ξενοδοχείου είτε παρακείμενου κτηρίου. Πρόκειται για νεαρό άνδρς 20-25 ετών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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