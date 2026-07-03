search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 18:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.07.2026 17:22

Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο κοντά στον Σταθμό Λαρίσης – Φέρεται να έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

03.07.2026 17:22
PERIPOLIKO NEW

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές έπειτα από τον εντοπισμό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης, επί των οδών Νεοφύτου, Μεταξά και Δεληγιάννη.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές υπό ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του ο άνδρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε δίπλα σε γνωστόξενοδοχείο της περιοχής, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενονα έπεσε από όροφο είτε του ξενοδοχείου είτε παρακείμενου κτηρίου. Πρόκειται για νεαρό άνδρς 20-25 ετών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Κρήτη: Ένοχος μετά από 17 χρόνια για τη δολοφονία της Jean Hanlon – Ξέσπασαν σε κλάματα τα παιδιά της

Φωτιά στην Αχαρνών κοντά σε σπίτια: Μάχη της πυροσβεστικής να μην πάρει διαστάσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TAXI_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί χρέωσε 175 ευρώ σε τουρίστες για τη διαδρομή Ελευθέριος Βενιζέλος-Κέντρο Αθήνας (Video)

madonna-xristougenna-7
LIFESTYLE

Η Μαντόνα επέστρεψε δισκογραφικά με το «Confessions II» – Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο 15ο άλμπουμ της (Video)

kerameos_1906_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Καταργούμε οριστικά τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας, θέτοντας τέλος στην ομηρία χιλιάδων συμπολιτών μας

trump_apopeiradolofonias257
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πώς μια σειρά λαθών των μυστικών υπηρεσιών «επέτρεψε» την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

skafos-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε το σκάφος που πήρε φωτιά ανοιχτά της Βουλιαγμένης – Σώοι οι επιβαίνοντες (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

kyranakis- dendias – samaras – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο στόχος με το unfair «χτύπημα» Κυρανάκη σε Τσίπρα, η διαφοροποίηση Δένδια, οι μάχες στο Νότιο Τομέα για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, οι κινήσεις Σαμαρά, το μπρος πίσω της Καρυστιανού

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας στους συνεργάτες του στο Πρωινό: «Βλέπω ότι δεν είστε χαρούμενοι - Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε» (Video)

THANOS_NTOKOS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Θάνος Ντόκος - Την παραίτησή του ζητά η αντιπολίτευση, «υβριδική επίθεση» λέει η κυβέρνηση (Video)

melas_reppa_OPEKEPE_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα, κακούργημα η κατηγορία υπεξαγωγής εγγράφου, φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών - Για «γαλάζιο σκάνδαλο» με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης μιλά η αντιπολίτευση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 18:34
TAXI_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί χρέωσε 175 ευρώ σε τουρίστες για τη διαδρομή Ελευθέριος Βενιζέλος-Κέντρο Αθήνας (Video)

madonna-xristougenna-7
LIFESTYLE

Η Μαντόνα επέστρεψε δισκογραφικά με το «Confessions II» – Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο 15ο άλμπουμ της (Video)

kerameos_1906_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Καταργούμε οριστικά τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας, θέτοντας τέλος στην ομηρία χιλιάδων συμπολιτών μας

1 / 3