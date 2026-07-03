Φωτιά για γιοτ στον Σαρωνικό – Απομακρύνονται οι επιβάτες του

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε πολυτελές γιοτ στον Σαρωνικό. Η φωτιά είναι άγνωστο το πώς ξεκίνησε, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα καθώς έχει γίνει η απομάκρυνσή τους από γειτονικά σκάφη. Ολοι είναι καλά στην υγεία τους.

Η κατάσταση όπως φαίνεται και από την φωτιά στο βίντεο που έχει ανέβει, είναι αρκετά σοβαρή και στο σημείο έχουν σπεύσει λιμενικό, πυροσβεστική, αλλά και γειτονικά σκάφη προκειμένου να βοηθήσουν στην επιχείρηση.

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