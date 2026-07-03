search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 13:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.07.2026 13:01

Φωτιά για γιοτ στον Σαρωνικό – Απομακρύνονται οι επιβάτες του

03.07.2026 13:01
fotia-yacht

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε πολυτελές γιοτ στον Σαρωνικό. Η φωτιά είναι άγνωστο το πώς ξεκίνησε, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα καθώς έχει γίνει η απομάκρυνσή τους από γειτονικά σκάφη. Ολοι είναι καλά στην υγεία τους.

Η κατάσταση όπως φαίνεται και από την φωτιά στο βίντεο που έχει ανέβει, είναι αρκετά σοβαρή και στο σημείο έχουν σπεύσει λιμενικό, πυροσβεστική, αλλά και γειτονικά σκάφη προκειμένου να βοηθήσουν στην επιχείρηση.

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο στη Ρόδο: Ένοχος ο οδηγός για την απόπειρα αφαίρεσης του «εγκεφάλου» της BMW

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα – Αναβαθμίστηκε σε κακούργημα η κατηγορία υπεξαγωγής εγγράφου

Μιχάλης Μόσιος: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
itso new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παίδων Πεντέλης ο Μητσοτάκης – «Εγκαινιάζουμε συνεχώς υποδομές του ΕΣΥ»

THANOS_NTOKOS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύμα Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Θάνος Ντόκος – Κατρίνης: Η χώρα εκτίθεται διεθνώς (Video)

vivlio_adv
ADVERTORIAL

«Παίκτης Παραπάνω: Πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή» – Το νέο βιβλίο του συγγραφέα και πολίστα Βαγγέλη Γεωργάκη

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης

fotia-yacht
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά για γιοτ στον Σαρωνικό – Απομακρύνονται οι επιβάτες του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kyranakis- dendias – samaras – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο στόχος με το unfair «χτύπημα» Κυρανάκη σε Τσίπρα, η διαφοροποίηση Δένδια, οι μάχες στο Νότιο Τομέα για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, οι κινήσεις Σαμαρά, το μπρος πίσω της Καρυστιανού

kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας στους συνεργάτες του στο Πρωινό: «Βλέπω ότι δεν είστε χαρούμενοι - Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε» (Video)

vasilis-spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπανούλης για ήττα από Ρουμανία: «Ντρέπομαι δεν μας αντιπροσωπεύει το μπάσκετ που παίξαμε»

FOTIA_FLOGES_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ανάβυσσο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 13:19
itso new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παίδων Πεντέλης ο Μητσοτάκης – «Εγκαινιάζουμε συνεχώς υποδομές του ΕΣΥ»

THANOS_NTOKOS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύμα Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Θάνος Ντόκος – Κατρίνης: Η χώρα εκτίθεται διεθνώς (Video)

vivlio_adv
ADVERTORIAL

«Παίκτης Παραπάνω: Πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή» – Το νέο βιβλίο του συγγραφέα και πολίστα Βαγγέλη Γεωργάκη

1 / 3