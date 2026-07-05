search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 16:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.07.2026 16:12

Εξιχνιάστηκαν ένοπλες ληστείες σε Κηφισιά και Λυκόβρυση: Χειροπέδες σε 39χρονο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

05.07.2026 16:12
ASTYNOMIA OMADA Z

Η αστυνομία εξιχνίασε δύο ληστείες σε βάρος υπαλλήλων επιχειρήσεων σε Κηφισιά και Λυκόβρυση, ενώ συνελήφθη και 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής / Δ.Δ.Ε.Ε.Α. / Γ.Α.Δ.Α. εξιχνιάστηκαν δύο ένοπλες ληστείες που είχαν διαπραχθεί σε βάρος υπαλλήλων επιχειρήσεων στις περιοχές της Κηφισιάς και της Λυκόβρυσης, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 39χρονου ημεδαπού, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές και ληστείες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 39χρονος, από κοινού με έτερους δράστες, είχαν συγκροτήσει οργανωμένη συμμορία με σκοπό την τέλεση ένοπλων ληστειών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν αρχικά οχήματα και στη συνέχεια προσέγγιζαν τις επιχειρήσεις-στόχους, με τα κλαπέντα αυτοκίνητα, τα οποία στάθμευαν σε μικρή απόσταση. Εν συνεχεία εισέρχονταν στους χώρους των επιχειρήσεων και με την απειλή πιστολιού αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από τα ταμεία και τους υπαλλήλους.

Για τη δράση τους λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, χρησιμοποιώντας γάντια, καπέλα και κουκούλες, προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος από τις δύο ληστείες ανέρχεται σε άνω των 12.500 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Τρεις συλλήψεις για τις πυρκαγιές στο Κιλκίς

Γιάννης Μαγκριώτης για φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Τι έγιναν τα 2 δισ. Ευρώ του Υπ. Πολιτικής Προστασίας;

AtmoHub: Αυξημένες συγκεντρώσεις τοξικών σωματιδίων στο Ωραιόκαστρο – Ο χάρτης με την πορεία του καπνού (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ferrari nauploio (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari Cavalcade 2026: Πλημμύρισε με Ferrari το Ναύπλιο: 116 μοναδικά supercars μάγεψαν κατοίκους και επισκέπτες (Video)

ilektriko-aftokinito_fortisi_0412_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πώς τα επηρεάζει η ζέστη

xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών: «Πορτοκαλί» συναγερμός για 6 περιοχές τη Δευτέρα

ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκαν ένοπλες ληστείες σε Κηφισιά και Λυκόβρυση: Χειροπέδες σε 39χρονο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

fwtia_kilkis
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για τις πυρκαγιές στο Κιλκίς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

tsigaro-kapnisma-new
ΕΛΛΑΔΑ

Από 150 έως 3.000 ευρώ: Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για το κάπνισμα στο αυτοκίνητο και τα πεταμένα αποτσίγαρα στον δρόμο

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

mundial asteres2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Μαρόκο το πρώτο ζευγάρι των «8», απόψε το δεύτερο από τα ματς Βραζιλία – Νορβηγία και Μεξικό – Αγγλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 16:52
ferrari nauploio (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari Cavalcade 2026: Πλημμύρισε με Ferrari το Ναύπλιο: 116 μοναδικά supercars μάγεψαν κατοίκους και επισκέπτες (Video)

ilektriko-aftokinito_fortisi_0412_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πώς τα επηρεάζει η ζέστη

xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών: «Πορτοκαλί» συναγερμός για 6 περιοχές τη Δευτέρα

1 / 3