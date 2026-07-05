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05.07.2026 17:18

Μάχη με τις φλόγες σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία

05.07.2026 17:18
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Μια πυρκαγιά έκτασης άνω των 13.000 στρεμμάτων που μαίνεται στη νότια Γαλλία, άλλες δύο υπό έλεγχο στην Ισπανία και την Πορτογαλία: μια πρώιμη περίοδος πυρκαγιών ξεκίνησε στη νότια Ευρώπη, ευνοημένη από την ξηρασία και ένα νέο κύμα ζέστης.

Στη Γαλλία, στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων (νότια), περίπου 13.500 στρέμματα γης έχουν ήδη καεί από τη φωτιά, που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ κοντά σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή, πλησίον του Όρους Κανιγκού.

«Οι συνθήκες γίνονται ολοένα και δυσκολότερες εξαιτίας του βορειοδυτικού ανέμου, που ενισχύεται και της έντονης ζέστης που επικρατεί. Η φωτιά εντείνεται, πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη», δήλωσε ο Στεφάν Κλερκ, αναπληρωτής διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων του νομού.

«Αρχίσαμε να βλέπουμε τον καπνό γύρω στις 22.30 τοπική ώρα, κατόπιν εξαπλωνόταν ολοένα και περισσότερο. Κάποιος από τη δημοτική αρχή μας χτύπησε την πόρτα γύρω στη 01.00 το πρωί για να μας πει να φύγουμε. Υπήρχαν παντού πυροσβεστικά οχήματα, η οσμή του καμένου μας κατέκλυσε», περιέγραψε η Σαρλότ Πινιόλ, ηλικίας 30 ετών, η οποία αναγκάστηκε να εκκενώσει την οικία της στο Ιλ σιρ Τετ.

Μαζί με τη μητέρα της, τον γιο της και τα τρία σκυλιά τους, εγκαταστάθηκε σε ένα γήπεδο, όπου οδηγήθηκαν όσοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περίπου 700 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς από το πρωί, με τη συνδρομή αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Η φωτιά ξεκίνησε την ώρα που ο νομός των Ανατολικών Πυρηναίων, μαζί με άλλους έξι στη Γαλλία, τέθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές με τον υδράργυρο να αναμένεται να ανέλθει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, μία εβδομάδα έπειτα από έναν ιστορικό καύσωνα.

Και άλλα πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν στη νότια Γαλλία νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, να διατυπώνει την «ανησυχία» του μπροστά σε μια περίοδο πυρκαγιών που ξεκίνησε «έναν μήνα νωρίτερα».

Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ωστόσο η εξέλιξή τους ευνοήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μια φωτιά που ξεκίνησε στην Ισπανία, κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, έκαψε ήδη 22.000 στρέμματα γης. «Οριοθετήθηκε» σήμερα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Εντούτοις, όπως ανέφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε ένα δελτίο Τύπου, αναμένεται μια «περίπλοκη ημέρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολυάριθμων εστιών καπνού».

Το μεσημέρι, οι αρχές ήραν την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχαν επιβάλει σε περίπου 10 κοινότητες γύρω από το Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, κοντά στη Ζιρόνα, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου, επιτρέποντας στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η πυρκαγιά οφείλεται πιθανόν σε «αμέλεια» και ένας άνθρωπος τέθηκε υπό κράτηση.

Στη βόρεια Πορτογαλία, μια σημαντική δασική πυρκαγιά καίει εδώ και τρεις ημέρες στη Βουζέλα, στο Βιζέου. Έχει καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, όμως «η κατάσταση εξελίσσεται ευνοϊκά» σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές που εκτιμούν πως περίπου το 80% της φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο.

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