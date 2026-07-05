Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο Ιπποκράτειο ηλικιωμένη που φοβήθηκε και πήδηξε από το μπαλκόνι – Τα νεότερα για την υγεία των τραυματιών

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρέθηκαν τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ προκειμένου να περιθάλψουν θύματα της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

Τέσσερις πυροσβέστες διακομίσθηκαν τραυματίες και με εισπνευστικά εγκαύματα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και είναι εκτός κινδύνου.

Στο Ιπποκράτειο που εφημέρευε από χθες έως σήμερα στα 8 πμ προσήλθαν τραυματίες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο ένας είναι από τον «Άγιο Πεντελεήμονα» που εκκενώθηκε και νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική με εισπνευστικά εγκαύματα, μια ηλικιωμένη γυναίκα που φοβήθηκε τη φωτιά και πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της και νοσηλεύεται στη Χειρουργική κλινική και ακόμη ένας άνδρας με εισπνευστικά εγκαύματα που αρνήθηκε την εισαγωγή, υπέγραψε και έφυγε.

Διαβάστε επίσης:

Χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών: «Πορτοκαλί» συναγερμός για 6 περιοχές τη Δευτέρα

Εξιχνιάστηκαν ένοπλες ληστείες σε Κηφισιά και Λυκόβρυση: Χειροπέδες σε 39χρονο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση



Τρεις συλλήψεις για τις πυρκαγιές στο Κιλκίς

