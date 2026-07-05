Μουντιάλ 2026: Το παρασκήνιο με την αλλαγή ώρας στο Μεξικό – Αγγλία που δεν έγινε ποτέ

Μια έντονη παραφιλολογία -την οποία ενίσχυσε η FIFA – εκτιλύχθηκε τις προηγούμενες 48 ώρες γύρω από τη τύχη του Μεξικό – Αγγλία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Πριν δύο ημέρες ξεκίνησε να κυκλοφορεί η φήμη ότι ο αγώνας θα μετατεθεί από τις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα) στις 12 το μεσημέρι καθώς το απόγευμα περιμένουν ακραία καιρικά φαινόμενα στη Πόλη του Μεξικού.

Οι ομάδες δεν είχαν την παραμικρή ενημέρωση ότι εξετάζεται κάτι τέτοιο, ενώ όταν το ανέφεραν στον Τούχελ μετά την προπόνηση της Εθνικής Αγγλίας, κοιτούσε αμήχανα.

Λίγη ώρα αργότερα όμως, η FIFA μέσω πηγών άφησε να διαρρεύσει ότι εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κάτι που αν γινόταν τελευταία στιγμή, θα προκαλούσε τεράστια προβλήματα σε όλα τα επίπεδα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Μεξικού, Χαβιέρ Αγκίρε, χαρακτήρισε την πιθανή απόφαση «χτύπημα στο στομάχι» καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε την προετοιμασία των δύο ομάδων στον αέρα, ενώ θα προκαλούσε και άλλα προβλήματα, όπως τηλεοπτικά, οργανωτικά κ.α.

Επίσης, λόγω του υψομέτρου και της υγρασίας, το να γίνει το παιχνίδι στις 12 το μεσημέρι θα ήταν… θάνατος για τους ποδοσφαιριστές.

Ετσι, η FIFA φέρεται να ακύρωσε τις όποιες σκέψεις είχε και από τη στιγμή που οι μετεωρολογικές προβλέψεις χθες, έλεγαν να έντονα φαινόμενα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν είχε κάποιο νόημα να αλλαξει την ώρα του αγώνα.

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