Διακοπή του προαστιακού και σήμερα στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς

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Η Hellenic Train ανακοίνωσε νωρίτερα ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, είχε διακοπεί από τις 14:30 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια και από τις 15:12 η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1317 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμεινε στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούσαν τα δρομολόγια 1319 (Κιάτο – Πειραιάς) και 1321 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμειναν στους Σταθμούς Κορίνθου και Κιάτου, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 16:52 αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος.
Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
Υπενθυμίζεται πώς χθες το Σάββατο 4/7 χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία στο ίδιο τμήμα, επίσης λόγω πυρκαγιάς.
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