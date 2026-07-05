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05.07.2026 17:47

Διακοπή του προαστιακού και σήμερα στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς

05.07.2026 17:47
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Η Hellenic Train ανακοίνωσε νωρίτερα ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, είχε διακοπεί από τις 14:30 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια και από τις 15:12 η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1317 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμεινε στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούσαν τα δρομολόγια 1319 (Κιάτο – Πειραιάς) και 1321 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμειναν στους Σταθμούς Κορίνθου και Κιάτου, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 16:52 αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος.

Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πώς χθες το Σάββατο 4/7 χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία στο ίδιο τμήμα, επίσης λόγω πυρκαγιάς.

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