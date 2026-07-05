«Κλείστε τα παράθυρα και μην κυκλοφορείτε, είναι καρκινογόνο» – «Καμπανάκι» από Σαρηγιαννίδη για το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού κι ένα τοξικό νέφος καλύπτουν από χθες το βράδυ τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, ως συνέπεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην Ανθούπολη έξω από το Ωραιόκαστρο κι εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα, βοηθούντων και των ισχυρών ανέμων, μέχρι τη Φιλοθέη του δήμου Παύλου Μελά.

Η μυρωδιά του καπνού κάλυψε την πόλη, ενώ στάχτη και αποκαΐδια έχουν γεμίσει τα μπαλκόνια, οι αυλές, οι τέντες. Ο καθηγητής Μηχανικής Περιβάλλοντος στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης μιλώντας στη Voria.gr τόνισε: «Προσοχή μην καθαρίζετε τα μπαλκόνια με πιεστικά λάστιχα. Μόνο με χαμηλή πίεση, διαφορετικά σκορπίζεται τη στάση και τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα και τα εισπνέετε».

«Το νέφος αυτό που κάλυψε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης αποτελείται από λεπτά σωματίδια ως αποτέλεσμα της ατελούς καύσης. Μάλιστα το γεγονός ότι υπήρξε ένας συνδυασμός δασικής καύσης και τεχνικών υλικών από τα εργοστάσια που πήραν φωτιά (υλικά ανακύκλωσης, απορρυπαντικά, έλαια), κάνει ακόμη πιο επιβαρυντική τη σύστασή του», δηλώνει ο κ. Σαρηγιάννης και συνεχίζει: «τα αέρια σωματίδια που βρίσκονται στο νέφος είναι πτητικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες, ιδιαίτερα εθεριστικοί στον λαιμό και στα μάτια, ενώ υπάρχουν και αρκετές ενώσεις καρκινογόνες, όπως βενζόλιο, διοξίνες, φουράνια».

Πέρα από κάποιο τσούξιμο στον λαιμό και στα μάτια, οι πολίτες δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα άμεσα, δεδομένου μάλιστα ότι η φωτιά σβήνει και το νέφος υποχωρεί. Όσο όμως αυτές οι ουσίες εισέρχονται στους πνεύμονες και επικάθονται εκεί είτε εισέρχονται μέσω του κυκλοφορικού στο αίμα, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Συνεπώς, η σύσταση είναι να περιορίσουμε όσο μπορούμε τις μετακινήσεις, αλλά και την άθληση στο ύπαιθρο. «Πρέπει οι πολίτες να μην εφησυχάζουν. Να αποφύγουν οπωσδήποτε την άθληση και χειρωνακτικές εργασίες στην ύπαιθρο όσοι πάσχουν από Χρόνια αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, από άσθμα, σοβαρές καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη. Επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές οι έγκυες και να προστατεύσουμε τα παιδιά ως πιο ευπαθείς ομάδες. Η σύσταση είναι να αποφύγουμε την έκθεση σε εξωτερικό περιβάλλον», είπε στη Voria, ο Νίκος Τζανάκης καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Επιπλέον ο κ. Σαρηγιάννης καλεί τον κόσμο να έχει κλειστά τα παράθυρα και όσοι πρέπει να κυκλοφορήσουν να φορούν απαραίτητα ενισχυμένη μάσκα, την ΚΝ95 ή FFP2 και φυσικά να μην κυκλοφορούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά.

Όσον αφορά τη χρήση κλιματιστικών, ο κ. Σαρηγιάννης προτείνει να χρησιμοποιείται το σύστημα ανακύκλωσης του αέρα, το οποίο διαθέτουν τα σύγχρονα μηχανήματα και σε όσα δεν υπάρχει, οι πολίτες να δροσίζονται με ανεμιστήρα μπροστά από τον οποίο να τοποθετήσουν ένα μπολ με παγάκια, «για φυσική δροσιά».

Στην πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το ενδεχόμενο βροχής, οι περισσότεροι ανακουφίστηκαν, σύμφωνα ωστόσο με τον κ. Σαρηγιάννη, «η βροχή θα σβήσει και τις τελευταίες εστίες, θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα, αλλά βαρέα αέρια και σωματίδια θα πέσουν στο έδαφος και θα προκαλέσουν μόλυνση». Έτσι καλό θα είναι να αποφεύγεται η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από κήπους κοντά στις πληγείσες περιοχές.

Eπειδή οι κάτοικοι της Φιλοθέης και άλλων όμορων οικισμών επιστρέφουν τα σπίτια τους μετά την εντολή εκκένωσης που πήραν χθες μέσω του 112, οι ειδικοί συνιστούν να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, να μειώσουν όσο μπορούν την έκθεση στο περιβάλλον και να αποφύγουν την κόπωση που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υγεία τους.

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