«Heat 2»: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναλαμβάνει τον ρόλο του Βαλ Κίλμερ

Έπειτα από έναν χρόνο έντονων συζητήσεων ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) συμφώνησε με τον Μάικλ Μαν (Michael Mann) να πρωταγωνιστήσει στο σίκουελ του «Heat».

Σύμφωνα με το The Wrap, τα γυρίσματα της ταινίας είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο. Ο Ντι Κάπριο πρόκειται να υποδυθεί τον Chris Shiherlis, τον εμβληματικό χαρακτήρα που ερμήνευσε ο Βαλ Κίλμερ (Val Kilmer) στην αρχική ταινία του 1995.

Η οριστική συμφωνία με τον σταρ πέρασε από σαράντα κύματα, καθώς ο Ντι Κάπριο βρισκόταν σε δίλημμα για περισσότερους από έξι μήνες σχετικά με ποιον χαρακτήρα θα υποδυθεί: τον Neil McCauley ή τον Chris Shiherlis.

Η επιλογή ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα του σταρ και τη διαθεσιμότητά του για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Ο Μάικλ Μαν έχει σχεδιάσει μια εξαιρετικά απαιτητική παραγωγή, η οποία θα διαρκέσει από έξι έως επτά μήνες και θα πραγματοποιηθεί σε αρκετές χώρες. Καθώς ο ρόλος του Chris είναι πιο βασικός στο «Heat 2» από του Neil, η απόφαση του Ντι Κάπριο να τον αποδεχτεί μεταφράζεται ότι μπαίνει στο πρότζεκτ με απόλυτη αφοσίωση.

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