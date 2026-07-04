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ΘΕΑΤΡΟ

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2445
02/07/2026
04.07.2026 07:45

Ο «Ίων» επιστρέφει στους Δελφούς…

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2445
02/07/2026
04.07.2026 07:45
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Είμαι πολύ χαρούμενος που η πρώτη ενασχόληση μου ως συγγραφέα με το αρχαίο δράμα έγινε κάτω από ιδανικές συνθήκες. Ο «Ίων» του Ευριπίδη, που πάντα με συγκινούσε, με τρεις εξαίρετους ηθοποιούς (Μάξιμος Μουμούρης, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Εγγλέζος) σε σκηνοθεσία της αγαπημένης μου Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 4 Ιουλίου στους Δελφούς στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Λάλον Ύδωρ», που διευθύνει ο σημαντικός Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Μαραμής, τον οποίο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη.

Είναι μια συμπαραγωγή του φεστιβάλ και του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, θα παρουσιαστεί στη συνέχεια 7 και 8 Ιουλίου στο Κάστρο της Λαμίας, θα περιοδεύσει σ’ όλη την Ελλάδα και είμαι περήφανος για τη δραματουργική προσαρμογή του ιδιαίτερου αυτού έργου, που με απασχόλησε τα τελευταία τρία χρόνια.

Το δελφικό τοπίο δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό περιβάλλον της παράστασης, αλλά ως ο φυσικός και συμβολικός πυρήνας του ίδιου του έργου του Ευριπίδη, καθώς ο «Ίων» είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στους Δελφούς.

Η υπόθεση. Η Κρέουσα, έπειτα από την κρυφή της ένωση με τον Απόλλωνα, γεννά ένα αγόρι, το οποίο εγκαταλείπει από φόβο και ντροπή. Ο Ερμής μεταφέρει το βρέφος στους Δελφούς, όπου μεγαλώνει υπηρετώντας το ιερό του θεού, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική του καταγωγή.

Χρόνια αργότερα, η Κρέουσα και ο σύζυγός της Ξούθος, ανήμποροι να αποκτήσουν παιδιά, φτάνουν στους Δελφούς αναζητώντας χρησμό. Εκεί, μέσα από ένα ακόμη παιχνίδι του Φοίβου, ο Ξούθος πληροφορείται πως ο Ίων είναι γιος του και αποφασίζει να τον πάρει μαζί του στην Αθήνα.

Η Κρέουσα, αγνοώντας πως πρόκειται για το δικό της παιδί, επιχειρεί να τον δολοφονήσει. Όμως η αλήθεια αποκαλύπτεται και το έργο οδηγείται σε μια απρόσμενη κάθαρση.

Το σχόλιο. Ο Ευριπίδης δεν παρουσιάζει τους ήρωές του ως υπεράνθρωπους, όπως ο Αισχύλος, ούτε ως ιδανικές μορφές, όπως ο Σοφοκλής. Τους φέρνει αντιμέτωπους με τα σκοτεινά πάθη, την αδυναμία και τον φόβο, επιχειρώντας να φωτίσει το πιο αντιφατικό πρόσωπο της ανθρώπινης φύσης.

Στη νέα αυτή προσαρμογή του «Ίωνα» για τρεις ηθοποιούς, οι χαρακτήρες της Κρέουσας, του Ίωνα και του Ερμή – Ξούθου λειτουργούν ως φορείς όλων των συγκρούσεων του έργου, σε μια παράσταση με συνεχείς ανατροπές και έντονο στοιχείο μοίρας.

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