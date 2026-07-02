«ΙΩΝ» του Ευριπίδη: Η παράσταση μεταφέρεται για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 λόγω των προβλεπόμενων βροχοπτώσεων

Λόγω των προβλεπόμενων βροχοπτώσεων, η παράσταση «ΙΩΝ» του Ευριπίδη μεταφέρεται για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

ΙΩΝ του Ευριπίδη στον Ομφαλό της Γης, Δελφούς σε προσαρμογή του Μηνά Βιντιάδη

Κυριακή 5 Ιουλίου | 21:00

Δελφοί | Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Είσοδος ελεύθερη

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 10 λεπτά

Συμπαραγωγή των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ»

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και το 8ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» παρουσιάζουν, στην πρώτη τους συμπαραγωγή, μια νέα σκηνική εκδοχή του «Ίωνα» του Ευριπίδη, σε προσαρμογή του συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη.

Η πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης μεταφέρεται για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών – στον ίδιο τόπο όπου εκτυλίσσεται η δράση του έργου: στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, κάτω από τις Φαιδριάδες Πέτρες, στη σκιά του Παρνασσού.

Το δελφικό τοπίο δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό περιβάλλον της παράστασης, αλλά ως ο φυσικός και συμβολικός πυρήνας του ίδιου του έργου του Ευριπίδη, καθώς ο «Ίων» είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στους Δελφούς.

Μετά την πρεμιέρα στους Δελφούς, θα ακολουθήσει καλοκαιρινή περιοδεία σε επιλεγμένες διοργανώσεις και φεστιβάλ της Αθήνας και της περιφέρειας, με πρώτο σταθμό το Κάστρο της Λαμίας στις 7 και 8 Ιουλίου.

Η σκηνοθεσία της παράστασης ανήκει στη Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη και τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν, αλφαβητικά, οι: Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Εγγλέζος και Μάξιμος Μουμούρης.

INFO:

Προσαρμογή: Μηνάς Βιντιάδης

Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη

Πρωτότυπη μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Κίνηση: Φαίδρα Νταιόγλου

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Βίκυ Κωστοπούλου

Μακιγιάζ – Styling: Βίκυ Κωστοπούλου

Φωτογραφίες: Πέτρος Μακρής

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