search
ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 15:10
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.07.2026 13:34

«ΙΩΝ» του Ευριπίδη: Η παράσταση μεταφέρεται για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 λόγω των προβλεπόμενων βροχοπτώσεων

02.07.2026 13:34
parastasi-new-

Λόγω των προβλεπόμενων βροχοπτώσεων, η παράσταση «ΙΩΝ» του Ευριπίδη μεταφέρεται για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

ΙΩΝ του Ευριπίδη στον Ομφαλό της Γης, Δελφούς σε προσαρμογή του Μηνά Βιντιάδη

  • Κυριακή 5 Ιουλίου | 21:00
  • Δελφοί | Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
  • Είσοδος ελεύθερη
  • Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 10 λεπτά
  • Συμπαραγωγή των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ»

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και το 8ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» παρουσιάζουν, στην πρώτη τους συμπαραγωγή, μια νέα σκηνική εκδοχή του «Ίωνα» του Ευριπίδη, σε προσαρμογή του συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη.

Η πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης μεταφέρεται για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών – στον ίδιο τόπο όπου εκτυλίσσεται η δράση του έργου: στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, κάτω από τις Φαιδριάδες Πέτρες, στη σκιά του Παρνασσού.

Το δελφικό τοπίο δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό περιβάλλον της παράστασης, αλλά ως ο φυσικός και συμβολικός πυρήνας του ίδιου του έργου του Ευριπίδη, καθώς ο «Ίων» είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στους Δελφούς.

Μετά την πρεμιέρα στους Δελφούς, θα ακολουθήσει καλοκαιρινή περιοδεία σε επιλεγμένες διοργανώσεις και φεστιβάλ της Αθήνας και της περιφέρειας, με πρώτο σταθμό το Κάστρο της Λαμίας στις 7 και 8 Ιουλίου.

Η σκηνοθεσία της παράστασης ανήκει στη Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη και τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν, αλφαβητικά, οι: Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Εγγλέζος και Μάξιμος Μουμούρης.

INFO:

  • Προσαρμογή: Μηνάς Βιντιάδης
  • Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη
  • Πρωτότυπη μουσική: Κώστας Νικολόπουλος
  • Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα
  • Κίνηση: Φαίδρα Νταιόγλου
  • Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Βίκυ Κωστοπούλου
  • Μακιγιάζ – Styling: Βίκυ Κωστοπούλου
  • Φωτογραφίες: Πέτρος Μακρής

Διαβάστε επίσης:

«Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός»: «Αγωνίζεσθαι» στο Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας

Ακυρώνεται η παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου για λόγους υγείας

«Medea’s Children» σε σκηνοθεσία Μίλο Ράου στην Πειραιώς 260

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
allwyn-pet-shop-boys-9
ADVERTORIAL

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.) – Χιλιάδες φίλοι της μουσικής έζησαν μια αξέχαστη βραδιά στην Πλατεία Νερού

mitsotakis-grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και Ράφαελ Γκρόσι – Τι συζήτησαν

DSCF0287
ADVERTORIAL

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη νέα μεγάλη παραγωγή «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

aniston-curtis-new
LIFESTYLE

Καλοκαιρινές διακοπές για Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις: Οι νέες φωτογραφίες του ζευγαριού

oikonomou_1710_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Οικονόμου βάζει… εκλογικό πήχη: Αλίμονο αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία με αυτή την αντιπολίτευση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

liagkas-touni-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Τούνη: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο - Είναι ό, τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 15:07
allwyn-pet-shop-boys-9
ADVERTORIAL

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.) – Χιλιάδες φίλοι της μουσικής έζησαν μια αξέχαστη βραδιά στην Πλατεία Νερού

mitsotakis-grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και Ράφαελ Γκρόσι – Τι συζήτησαν

DSCF0287
ADVERTORIAL

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη νέα μεγάλη παραγωγή «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

1 / 3