«Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός»: «Αγωνίζεσθαι» στο Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας

Στην Αρχαία Ολυμπία, τον ιερό τόπο του «αγωνίζεσθαι», η νέα παράσταση του Θεάτρου Τέχνης στο πλαίσιο του «Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός» επιχειρεί να φωτίσει τον διαχρονικό αγώνα της γυναίκας για τη δική της «θέση στο στάδιο».

Όχημά μας, η ιστορία της Καλλιπάτειρας, της γυναίκας που έμεινε στην ιστορία επειδή τόλμησε -αψηφώντας τη θανάσιμη απαγόρευση της αρχαιότητας- να μεταμφιεστεί σε άνδρα για να μπει στο στάδιο προκειμένου να δει τον γιο της να αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στην παράσταση, η φωνή της επιστρέφει ως μνήμη ενός σώματος που δικάστηκε επειδή ξεπέρασε τα όρια του φύλου του, ενώ παράλληλα βλέπουμε τρεις γυναίκες σήμερα να προπονούνται, να πέφτουν, να σηκώνονται, να αναμετρώνται με τα όρια του σώματός τους.

Ο ρυθμός, η επιμονή, η επανάληψη, ο κίνδυνος της πτώσης μετασχηματίζονται σε μια χορογραφία που μιλά για την ισορροπία που προσπαθεί να κατακτήσει η γυναίκα ανάμεσα στο επιτρεπόμενο και το επιθυμητό, στο αόρατο και το ορατό μέσα από έναν αγώνα που ακόμα συνεχίζεται.

Συντελεστές:

Πρωτότυπο κείμενο-σκηνοθεσία – ερμηνεία (φωνή): Μαριάννα Κάλμπαρη

Χορογραφική δραματουργία – χορογραφία – ερμηνεία (σώμα): Χριστίνα Σουγιουλτζή

Μουσική σύνθεση – ζωντανή μουσική εκτέλεση: Κλέων Αντωνίου

Σκηνογραφική – ενδυματολογική επιμέλεια: Χριστίνα Κάλμπαρη

Επιμέλεια φωτισμού: Στέλλα Κάλτσου

Διεύθυνση παραγωγής: Δημήτρης Μαγγίνας

Performers:

Fiona Louise Salisbury

Λία Χαμηλοθώρη

4-5 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 9.15

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