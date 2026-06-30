«Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό – Δεύτερος χρόνος επιτυχίας

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Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε «Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό, σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, η παράσταση συνεχίζεται για 2η χρονιά, καθώς το κοινό όλων των ηλικιών την έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει για τη διαχρονική της ομορφιά, και σας καλεί να την επισκεφθείτε από τον Οκτώβρη στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»!
Πρεμιέρα: 24 Οκτωβρίου στις 14:30
Ο Βίκτορ Ουγκό γεννήθηκε το 1802 στην Μπεζανσόν της Γαλλίας και πέθανε το 1885. Ήδη από δεκατριών ετών είχε συνειδητοποιήσει τη λογοτεχνική του κλίση, έτσι η επιτυχία και η φήμη δεν άργησαν να έρθουν. Ο Βίκτορ Ουγκό υπήρξε ο σπουδαιότερος Γάλλος συγγραφέας και ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του γαλλικού ρομαντισμού. Ασχολήθηκε με την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη δραματουργία, τα εικαστικά και την πολιτική, ενώ παράλληλα υπήρξε ένας από τους πιο τολμηρούς ακτιβιστές της εποχής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φέτος συμπληρώνονται 140 χρόνια από τον θάνατό του.
Πρωταγωνιστούν:
Μαζί τους, οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):
Πληροφορίες
Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30
Τιμές εισιτηρίων:
Προπώληση εισιτηρίων:
Κρατήσεις για σχολεία – ομάδες:
Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»,
T: 212 254 0300 & K: 698 254 0300, e-mail: [email protected]
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