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30.06.2026 13:49

«Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό – Δεύτερος χρόνος επιτυχίας

30.06.2026 13:49
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Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε «Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό, σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, η παράσταση συνεχίζεται για 2η χρονιά, καθώς το κοινό όλων των ηλικιών την έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει για τη διαχρονική της ομορφιά, και σας καλεί να την επισκεφθείτε από τον Οκτώβρη στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»!

Πρεμιέρα: 24 Οκτωβρίου στις 14:30

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα του έργου

Ο Βίκτορ Ουγκό γεννήθηκε το 1802 στην Μπεζανσόν της Γαλλίας και πέθανε το 1885. Ήδη από δεκατριών ετών είχε συνειδητοποιήσει τη λογοτεχνική του κλίση, έτσι η επιτυχία και η φήμη δεν άργησαν να έρθουν. Ο Βίκτορ Ουγκό υπήρξε ο σπουδαιότερος Γάλλος συγγραφέας και ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του γαλλικού ρομαντισμού. Ασχολήθηκε με την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη δραματουργία, τα εικαστικά και την πολιτική, ενώ παράλληλα υπήρξε ένας από τους πιο τολμηρούς ακτιβιστές της εποχής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φέτος συμπληρώνονται 140 χρόνια από τον θάνατό του.

Συντελεστές:

  • Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη
  • Σκηνικά & Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου
  • Ειδικές κατασκευές: Εργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη
  • Video art: Βικτωρία Βελοπούλου
  • Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
  • Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου
  • [Steve Dobrogosz «Mass: II. Kyrie (Κύριε Ελέησον) »]
  • Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη
  • Στίχοι: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη
  • Μουσική διδασκαλία: Ραφαέλ Αριστοτέλους
  • Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Νεκταρία Ηλιάκη
  • Μακιγιάζ/Σπέσιαλ εφέ: Ράνια Γιαννάκη
  • Βοηθός Μακιγιάζ: Τόνια Καραντζαφέρη
  • Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
  • Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης
  • Trailer: GridFox

Πρωταγωνιστούν:

  • Τάσος Χαλκιάς
  • Βασιλική Ανδρίτσου
  • Ιβάν Σβιτάιλο
  • Μιχάλης Μαρκάτης
  • Νίκη Παλληκαράκη
  • Ορέστης Τρίκας
  • Χρυσάνθη Παπαλεβέντη
  • Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Μαζί τους, οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

  • Ραφαέλ Αριστοτέλους
  • Ελίνα Γιαννάκη
  • Παναγιώτης Δελαβίνιας
  • Στεφανία Δράκου
  • Νικόλας Καλιδώνης
  • Μαρία Μέντζα
  • Δημήτρης Μπαμπανιώτης
  • Λυδία Μπουρτσάλα
  • Τζούλι Τσόλκα
  • Κωνσταντίνος Τσουμπάρης
  • Γιώργος Τσουρουνάκης
  • Γιάννης Φιλίππου

Πληροφορίες 

Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30

Τιμές εισιτηρίων:

  • VVIP: 25€, VIP: 22€, Ζώνη Α: 18€, Ζώνη Β: 16€, Θεωρείο Α: 12€
  • Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους
  • Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογένεια εισιτήρια

Προπώληση εισιτηρίων:

  • Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)
  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipanagiatonparision.theatron254.gr
  • Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300


Κρατήσεις για σχολεία – ομάδες:

          Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»,
          T: 212 254 0300 & K: 698 254 0300, e-mail: [email protected]

  • Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
  • Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78
  • Τ. 212 254 0300
  • www.theatron254.gr
  • Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

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ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 14:12
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