«Μάρτυρας Κατηγορίας»: Το συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ για 4η χρονιά στο θέατρο Δημήτρης Χορν

Μετά από τρία χρόνια συνεχών sold out και αποθεωτικής υποδοχής, το αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, επιστρέφει για 4η σεζόν στο Θέατρο ΧΟΡΝ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών!

Ο Γιάννης Βούρος ενσαρκώνει τον εμβληματικό Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς, ο Δημήτρης Πιατάς τον δαιμόνιο δικηγόρο Τζον Μέηχιου, η Ευγενία Δημητροπούλου την αινιγματική Ρομέιν και ο Μέμος Μπεγνής τον κατηγορούμενο Λέοναρντ Βόουλ.

Το εξαιρετικό καστ συμπληρώνουν οι Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Βαρβάρα Μακράκη και η Νίκη Παλληκαράκη, σε μια σκηνική συνύπαρξη γεμάτη ένταση που οδηγεί σε ένα από τα πιο απροσδόκητα φινάλε που γράφτηκαν ποτέ.

Ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» θεωρείται το πιο καλογραμμένο έργο της Άγκαθα Κρίστι. Αν και η ίδια δήλωνε πως «δεν είχε ιδέα από νομικά», η θεατρική διασκευή του 1953 στο Λονδίνο και το Broadway σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά του Μπίλι Ουάιλντερ το 1957 απέσπασε 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Υπόθεση

Ο Λέοναρντ Βόουλ κατηγορείται για τη δολοφονία μιας πλούσιας χήρας. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Ο δαιμόνιος ποινικολόγος Ουίλφρεντ Ρόμπαρτς που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του ωστόσο, δεν είναι τόσο σίγουρος για την ενοχή του. Ο αγώνας του νεαρού άνδρα να μην καταδικαστεί θα κριθεί στα έδρανα του δικαστηρίου όπου οι μαρτυρίες είναι συντριπτικά εναντίον του και η ετυμηγορία των ενόρκων φαίνεται μονόδρομος. Μόνη μάρτυρας για την υπεράσπισή του είναι η αινιγματική σύζυγός του που κρατάει την άκρη του νήματος και τη λύση του γρίφου.

….η συνέχεια επί σκηνής στο θέατρο ΧΟΡΝ!

…και σσσσσς… μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν!

Διανομή (αλφαβητικά): Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βούρος, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμος Μπεγνής, Νίκη Παλληκαράκη, Δημήτρης Πιατάς.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Αγκάθα Κρίστι

Σκηνοθεσία- Δραματουργική Επεξεργασία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Θεατρική Απόδοση: Αντώνης Γαλέος

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη, Πηνελόπη Σκαλκώτου

Βοηθός Σκηνογράφου: Δημήτρης Κωνσταντάρας

Επιστημονικός Σύμβουλος: Φώτης Σπυρόπουλος

Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφιστική Επιμέλεια: Μαύρα Γίδια

Ρούχα & Αξεσουάρ Εποχής: «Βεστιάριο»

Περούκες: Κωνσταντίνος Σαββάκης

Επιμέλεια Μαλλιά / Μακιγιάζ: Le Boudoir

Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Παραγωγή: Happy Productions

Παραστάσεις: Τετάρτη 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00

Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά όλων των ηλικιών. Συνίσταται σε μαθητές +10 ετών που επιθυμούν να έχουν μια πρώτη επαφή με το θέατρο.

Θέατρο ΧΟΡΝ (Αμερικής 10, Μετρό Σύνταγμα)

Διαβάστε επίσης:

«Ο Πίνακας»: Το ανατρεπτικό έργο του Ισπανού Ernesto Caballero στο θέατρο Ψυρρή

Rolling Stones: Οι συνεργασίες «έκπληξη» στο νέο τους album – Από τον Robert Smith στον Paul McCartney (videos)

Λάιονελ Ρίτσι: Αναβάλλονται δύο συναυλίες του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο (Video)





