search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 11:42
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 10:58

«Μάρτυρας Κατηγορίας»: Το συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ για 4η χρονιά στο θέατρο Δημήτρης Χορν

29.06.2026 10:58
parastasi-new

Μετά από τρία χρόνια συνεχών sold out και αποθεωτικής υποδοχής, το αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, επιστρέφει για 4η σεζόν στο Θέατρο ΧΟΡΝ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών!

Ο Γιάννης Βούρος ενσαρκώνει τον εμβληματικό Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς, ο Δημήτρης Πιατάς τον δαιμόνιο δικηγόρο Τζον Μέηχιου, η Ευγενία Δημητροπούλου την αινιγματική Ρομέιν και ο Μέμος Μπεγνής τον κατηγορούμενο Λέοναρντ Βόουλ.

Το εξαιρετικό καστ συμπληρώνουν οι Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Βαρβάρα Μακράκη και η Νίκη Παλληκαράκη, σε μια σκηνική συνύπαρξη γεμάτη ένταση που οδηγεί σε ένα από τα πιο απροσδόκητα φινάλε που γράφτηκαν ποτέ.

Ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» θεωρείται το πιο καλογραμμένο έργο της Άγκαθα Κρίστι. Αν και η ίδια δήλωνε πως «δεν είχε ιδέα από νομικά», η θεατρική διασκευή του 1953 στο Λονδίνο και το Broadway σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά του Μπίλι Ουάιλντερ το 1957 απέσπασε 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Υπόθεση

Ο Λέοναρντ Βόουλ κατηγορείται για τη δολοφονία μιας πλούσιας χήρας. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Ο δαιμόνιος ποινικολόγος Ουίλφρεντ Ρόμπαρτς που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του ωστόσο, δεν είναι τόσο σίγουρος για την ενοχή του. Ο αγώνας του νεαρού άνδρα να μην καταδικαστεί θα κριθεί στα έδρανα του δικαστηρίου όπου οι μαρτυρίες είναι συντριπτικά εναντίον του και η ετυμηγορία των ενόρκων φαίνεται μονόδρομος. Μόνη μάρτυρας για την υπεράσπισή του είναι η αινιγματική σύζυγός του που κρατάει την άκρη του νήματος και τη λύση του γρίφου.

….η συνέχεια επί σκηνής στο θέατρο ΧΟΡΝ!

…και σσσσσς… μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν!

Διανομή (αλφαβητικά): Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βούρος, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμος Μπεγνής, Νίκη Παλληκαράκη, Δημήτρης Πιατάς.

Συντελεστές:

  • Συγγραφέας: Αγκάθα Κρίστι
  • Σκηνοθεσία- Δραματουργική Επεξεργασία: Νικορέστης Χανιωτάκης
  • Θεατρική Απόδοση: Αντώνης Γαλέος
  • Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος
  • Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη
  • Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού
  • Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη, Πηνελόπη Σκαλκώτου
  • Βοηθός Σκηνογράφου: Δημήτρης Κωνσταντάρας
  • Επιστημονικός Σύμβουλος: Φώτης Σπυρόπουλος
  • Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
  • Γραφιστική Επιμέλεια: Μαύρα Γίδια
  • Ρούχα & Αξεσουάρ Εποχής: «Βεστιάριο»
  • Περούκες: Κωνσταντίνος Σαββάκης
  • Επιμέλεια Μαλλιά / Μακιγιάζ: Le Boudoir
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης
  • Παραγωγή: Happy Productions

Παραστάσεις: Τετάρτη 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00

Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά όλων των ηλικιών. Συνίσταται σε μαθητές +10 ετών που επιθυμούν να έχουν μια πρώτη επαφή με το θέατρο.

Θέατρο ΧΟΡΝ (Αμερικής 10, Μετρό Σύνταγμα)

Διαβάστε επίσης:

«Ο Πίνακας»: Το ανατρεπτικό έργο του Ισπανού Ernesto Caballero στο θέατρο Ψυρρή

Rolling Stones: Οι συνεργασίες «έκπληξη» στο νέο τους album – Από τον Robert Smith στον Paul McCartney (videos)

Λάιονελ Ρίτσι: Αναβάλλονται δύο συναυλίες του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο (Video)


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis_androulakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης – Με Γερουλάνο ή Διαμαντοπούλου θα ήταν αλλιώς τα πράγματα

athina-oikonomakoy-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Πρώτες δηλώσεις μετά τους όρκους αγάπης με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι ευτυχισμένη» (Video)

messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μέσι τον… νου σου – Γκανέζος «μάγος» προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής από το Πράσινο Ακρωτήρι (video)

igoumenitsa-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ – Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά

zoi_konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου: Στο Μάτι ο Τσίπρας έδειξε ότι είναι βαρύτατα ανήθικος και αδίστακτος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

karystianoy kasselakis tzakri tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Το «χαρτί» των παροχών και η δεξαμενή ΠΑΣΟΚ, η πτώση της Καρυστιανού και ο Σαμαράς, το διαζύγιο Κασσελάκη – Τζάκρη και οι διορθώσεις της ΕΛΑΣ  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 11:40
adonis_androulakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης – Με Γερουλάνο ή Διαμαντοπούλου θα ήταν αλλιώς τα πράγματα

athina-oikonomakoy-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Πρώτες δηλώσεις μετά τους όρκους αγάπης με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι ευτυχισμένη» (Video)

messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μέσι τον… νου σου – Γκανέζος «μάγος» προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής από το Πράσινο Ακρωτήρι (video)

1 / 3