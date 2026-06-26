Λάιονελ Ρίτσι: Αναβάλλονται δύο συναυλίες του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο (Video)

Σε αναβολή των δύο προγραμματισμένων εμφανίσεών του με τους Earth, Wind & Fire προχώρησε ο Λάιονελ Ρίτσι (Lionel Richie) μετά την εσπευσμένη μεταφορά του στο νοσοκομείο, το βράδυ της Τετάρτης (24/6).

Ο θρυλικός τραγουδιστής και παραγωγός αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, η οποία ήταν ο πρώτος σταθμός της κοινής τους περιοδείας.

Σύμφωνα με το TMZ, ενώ ερμήνευε το «Dancing on the Ceiling» κάθισε σε μία από τις εξέδρες της σκηνής, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε το κοινό ότι αισθανόταν «ζάλη» και ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του, διακόπτοντας πρόωρα την εμφάνισή του. Στη συνέχεια, διασώστες μετέβησαν στα παρασκήνια και τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Because he was feeling dizzy and strange, @lionelrichie performed Dancing on the Ceiling sitting down on opening night @grandcasarena pic.twitter.com/5LYk5unI9s — Jon Bream (@jonbream) June 25, 2026

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Schottenstein Center στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο η σημερινή εμφάνιση στο Σικάγο όσο και η αυριανή στο Κολόμπους του Οχάιο αναβάλλονται, ενώ οι νέες ημερομηνίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Ο καλλιτέχνης έλαβε οδηγία από τους ιατρούς του να ξεκουραστεί, με στόχο να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του και να επιστρέψει στη σκηνή την ερχόμενη Τρίτη στο Πίτσμπουργκ.

«Ο Λάιονελ είναι βαθιά λυπημένος που αναγκάστηκε να αναβάλει αυτές τις δύο συναυλίες και ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία δημιουργείται στους κατόχους των εισιτηρίων των δύο συναυλιών» συμπλήρωσαν οι διοργανωτές.

Η περιοδεία «Sing a Song All Night Long» είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί στις 14 Αυγούστου στο Όστιν του Τέξας.

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