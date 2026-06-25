Ανησυχία για τον Λάιονελ Ρίτσι – Ένιωσε αδιαθεσία στη σκηνή και διέκοψε τη συναυλία του (Video)

Τη ζωντανή εμφάνισή του μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο αναγκάστηκε να διακόψει ο Λάιονελ Ρίτσι, το βράδυ της Τετάρτης (24/6), όταν κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του «Dancing on the Ceiling» στη συναυλία του στη Μινεσότα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media τον δείχνουν να τραγουδά και να κινείται στη σκηνή, προτού καθίσει σε μια εξέδρα, εμφανώς εξαντλημένος.

Αφού ολοκλήρωσε το τραγούδι, ο Λάιονελ Ρίτσι κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το «Three Times a Lady», ωστόσο λίγο αργότερα έγινε ένα σύντομο διάλειμμα.

Because he was feeling dizzy and strange, @lionelrichie performed Dancing on the Ceiling sitting down on opening night @grandcasarena pic.twitter.com/5LYk5unI9s — Jon Bream (@jonbream) June 25, 2026

Στη συνέχεια, ο σαξοφωνίστας Ντίνο Σόλντο ανέβηκε στη σκηνή για να ενημερώσει το κοινό ότι ο τραγουδιστής δεν αισθανόταν καλά και δεν μπορούσε να συνεχίσει τη συναυλία.

Η εμφάνιση στη Μινεσότα ήταν η πρώτη της περιοδείας του Λάιονελ Ρίτσι με τους Earth, Wind & Fir, ενώ έχουν προγραμματιστεί συνολικά 26 συναυλίες έως τα μέσα Αυγούστου, με στάσεις μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη, το Σικάγο και το Λος Άντζελες.

Οι χρήστες του διαδικτύου εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους στα social media, ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για κάτι σοβαρό, καθώς και αν θα επηρεάσει τις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

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