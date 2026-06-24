Clive Davis: Ένα «ιερό τέρας» της μουσικής βιομηχανίας λιγότερο

Ο Κλάιβ Ντέιβις, αρχικά ήταν ένας μάνατζερ που εξελίχθηκε σε μουσικό παραγωγό διαγράφοντας μια τεράστια καριέρα από τη δεκαετία του 1970 μέχρι τις μέρες μας.

Μπορούμε να πούμε ότι ο Ντέιβις έζησε τα χρυσά χρόνια της μουσικής βιομηχανίας. Έζησε θρυλικές εποχές όταν η μουσική είχε μια άλλη πυκνότητα, όταν η μουσική ήταν σοβαρό πεδίο πειραματισμού και αυτό-έκφρασης, όταν η μουσική έγινε το μέσον για να εκφραστούν οι ανησυχίες, τα όνειρα και τα «θέλω» της μεταπολεμικής γενιάς.

Εκείνη η γενιά, είναι πλέον γνωστή ως «Generation X» και δεν πρότεινε κάποια «αντί-κουλτούρα», αλλά έβαλε τις βάσεις για μια «ανταγωνιστική κουλτούρα». Μια κουλτούρα που έπρεπε να υπονομευτεί από το σύστημα.

«Πληρωμένος δολοφόνος;»

Γεννημένος στις 4 Απριλίου 1932 στο Μπρούκλιν, ο Κλάιβ Ντέιβις δεν είχε σχέση με τη μουσική ούτε σχεδίαζε αρχικά να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική. Δικηγόρος στο επάγγελμα, μπήκε στο χώρο ως νομικός σύμβουλος της Columbia Records, πριν αναλάβει τη διοίκησή της το 1966 και εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες της αμερικανικής δισκογραφίας.

Ωστόσο, το 1973, ο Ντέιβις απομακρύνθηκε από την εταιρεία έπειτα από κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες. Παρόλα αυτά, η αποχώρησή του δεν ανέκοψε την πορεία του. Έναν χρόνο αργότερα ίδρυσε την Arista Records, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική βιομηχανία. Ο Κλάιβ Ντέιβις, συνέχισε την καριέρα του στη Sony Music Entertainment, με την οποία θα παρέμενε συνδεδεμένος σχεδόν για πάντα.

Συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη και την καθιέρωση ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών. Από την Τζάνις Τζόπλιν και τους Earth, Wind & Fire μέχρι τους Aerosmith, τον Μπίλι Τζόελ, την Πάτι Σμιθ και την Αλίσια Κις.

«Υπέγραψα με την Patti Smith, αυτή τη σπουδαία Αναγεννησιακή γυναίκα (the great Renaissance woman) … υπέγραψα με τον Lou Reed … υπέγραψα με τους Grateful Dead», δήλωνε με κάποια δόση υπερηφάνειας στο The Associated Press το 1999.

Ο Κλάιβ Ντέιβις έφερε την Τζάνις Τζόπλιν στην εταιρεία, δρώντας σαν μεσάζων για λογαριασμό του Πολ Άλεν Ρότσιλντ (ο οποίος είχε κάνει ξανά πρόταση συνεργασίας στην οποία η Τζόπλιν δεν είχε ανταποκριθεί). Τελικά η συνεργασία απέδωσε το άλμπουμ Cheap Thrills που βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των charts, με το κομμάτι “Piece of my Heart” να ξεχωρίζει. Ακολούθησε το άλμπουμ Pearl το οποίο όμως ολοκληρώθηκε αφού η Τζάνις Τζόπλιν είχε πεθάνει.

Οι συνθήκες θανάτου της Τζόπλιν δεν ερευνήθηκαν ποτέ διεξοδικά. Αντιμετωπίστηκε σαν ένα ακόμη δυστύχημα, αποτέλεσμα των πειραματισμών με τα σκληρά ναρκωτικά. Για τις Αρχές, οι χίπιδες και οι ροκάδες θεωρούνταν εξ’ ορισμού θνησιγενείς. Η Αστυνομία δεν είχε κανένα λόγο να το ψάξει παραπάνω. Το ίδιο και οι εταιρείες που έβγαζαν τεράστια κέρδη από τους δίσκους της Τζάνις Τζόπλιν αφού στο άκουσμα του θανάτου της οι πωλήσεις εκτινάχτηκαν. Οι εταιρείες είχαν δύναμη και κυρίως διασυνδέσεις. Το ίδιο συνέβη και με το άλμπουμ Pearl που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο της Τζόπλιν, και διπλασίασε τις πωλήσεις σε 4.000.000 δίσκους, με το τραγούδι “Me and my Bobby McGee” να ξεχωρίζει. Αυτό, φυσικά έφερε με τη σειρά του και τα αναμενόμενα «The Greatest Hits». Ο ξαφνικός θάνατος ενός καλλιτέχνη ανανέωνε το ενδιαφέρον του κοινού…

Πολλά είχαν γραφτεί τότε για τις ευθύνες της εταιρείας, που κυμαίνονταν από την εσκεμμένη πράξη έως την εγκληματική αμέλεια.

Όμως το ίδιο έγινε και μερικά χρόνια αργότερα, με την Γουίτνεϊ Χιούστον.

Η Χιούστον υπέγραψε στην εφηβεία της (σαν πριγκίπισσα) και διέπρεψε (σαν βασίλισσα) στο χώρο της μοντέρνας soul μουσικής, πριν καταλήξει μόνη κι έρημη, κλεισμένη σ’ ένα διαμαντένιο κλουβί, νεκρή.

Κι αυτή τη φορά γράφτηκαν πολλά για το ρόλο της εταιρείας και του Κλάιβ Ντέιβις προσωπικά.

Πολλοί ερευνητές περιέγραφαν έναν εταιρικό κόσμο σκιών, ένα κόσμο όπου οι καλλιτέχνες πρώτα ξεζουμίζονταν, κι ύστερα οδηγούνταν στη μοναξιά και στην απομόνωση. Έναν εταιρικό κόσμο που τελικά τους στερούσε τον αυθορμητισμό και τη ζωτική τους ενέργεια. Έναν κόσμο που τρεφόταν από τις σάρκες τους, και ωφελούνταν από το θάνατό τους.

Αλλαγή σκυτάλης

Στο πέρασμα των χρόνων, ο Κλάιβ Ντέιβις, έπρεπε να αναζητήσει τον διάδοχό του. Οι τάσεις στη μουσική είχαν αλλάξει και η νέα γενιά πάλι έψαχνε τον τρόπο να εκφραστεί μέσα από μια «ανταγωνιστική κουλτούρα».

Τότε ο Κλάιβ Ντέιβις, στράφηκε στο φαινόμενο της ραπ και του χιπ – χοπ. Έγινε μέντορας του Σον «Πάφι» Κομπς (Puff Daddy) και τον βοήθησε στη δημιουργία της δισκογραφικής εταιρείας Bad Boy Records που ανέλαβε όλες τις ραπ παραγωγές στην Ανατολική Ακτή (Νέα Υόρκη). Όμως, κι εδώ οι ενέργειές του ήταν ύποπτες. Όσοι καλλιτέχνες δεν ήταν υπάκουοι, πάθαιναν τραγικά ατυχήματα. Τρανό παράδειγμα οι δολοφονίες του Notorius B.I.G. και του Tupac Shakur όταν θέλησαν να συνεργαστούν παρακάμπτοντας την εταιρεία δίσκων του Ντέιβις. Οι θάνατοί τους εκτόξευσαν τις πωλήσεις των δίσκων τους.

Το σχέδιο εξυφάνθηκε στα ολονύκτια πριβέ πάρτι που έδινε ο Σον Κομπς. Εκεί, με παράνομες ουσίες στα ποτά, οι «δύσκολοι συνεργάτες» έπεφταν θύματα βιασμού. Παράλληλα, δεκάδες κρυφές κάμερες κατέγραφαν τις παράνομες αυτές πράξεις. Ομοφυλόφιλες συνευρέσεις, αμέτρητοι βιασμοί, ακόμη και παιδεραστία.

Οι εμπλεκόμενοι καλλιτέχνες εκβιάζονταν πλέον από την ίδια την εταιρεία του Ντέιβις, υπογράφοντας ασύμφορα αυτοκτονικά συμβόλαια και συνεχίζοντας την καλλιτεχνική τους σταδιοδρομία, υποταγμένοι πλέον στους εκβιασμούς και τις ορέξεις του Κομπς και του Ντέιβις.

Το απόστημα έσπασε πριν δύο χρόνια με τη σύλληψη και παραπομπή του Σον Κόμπς, όταν όλα αυτά τα φρικώδη ήλθαν στην επιφάνεια.

Ο Κλάιβ Ντέιβις, άφησε το στίγμα του στη μουσική βιομηχανία, λόγω συγκυριών. Δεν ήταν το σπουδαίο «αυτί», όπως ισχυρίζονται κάποιοι. Απλά εκμεταλλεύτηκε -πολλές φορές με μαφιόζικο τρόπο- τη δημιουργικότητα και το ταλέντο μερικών εμπνευσμένων ανθρώπων σαν της Τζάνις Τζόπλιν, της Γουίτνεϊ Χιούστον, του Notorius B.I.G., και του Tupac Shakur. Εξ’ άλλου ποιος «σπουδαίος μουσικός παραγωγός» θα παρουσίαζε στο κοινό μια παγκόσμια απάτη όπως το «συγκρότημα» των Milli Vanilli;

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