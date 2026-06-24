Σελίν Ντιόν: Επιστρέφει με νέο τραγούδι τον Ιούλιο (Video)

Νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει η Σελίν Ντιόν τον Ιούλιο, λίγους μήνες μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι, αλλά και τη σταδιακή επιστροφή της στα μουσικά δρώμενα.

Η ερμηνεύτρια ανακοίνωσε ότι το νέο γαλλόφωνο κομμάτι της, θα έχει τίτλο «Pardon, Bonjour, Merci» (Συγγνώμη, Καλημέρα, Ευχαριστώ), ενώ θα είναι διαθέσιμο στις 3 Ιουλίου.

Με αναρτήσεις της στο Instagram, η Σελίν Ντιόν προχώρησε, αρχικά, σε ξεχωριστές δημοσιεύσεις για καθεμία από τις τρεις λέξεις του κομματιού, γραμμένες με τον δικό της γραφικό χαρακτήρα, σημειώνοντας στην πρώτη λεζάντα: «Λείπει ένας στίχος από αυτό το ποίημα».

Λίγες ώρες αργότερα, σε νέα δημοσίευση που περιλάμβανε και τις τρεις λέξεις μαζί, έγραψε: «Ας είμαστε ειλικρινείς. Ποια από αυτές τις λέξεις θα έπρεπε να λες πιο συχνά;».

Το νέο τραγούδι αποτελεί δημιουργία των Γάλλων συνθετών Renaud Rebillaud και Ycare και έρχεται μετά το «Dansons», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και αποτέλεσε την πρώτη της νέα δουλειά, έπειτα από αρκετά χρόνια αποχής, με την υπογραφή του επί χρόνια συνεργάτη της Jean-Jacques Goldman.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί από τη σκηνή για χρόνια, μετά τη διακοπή της παγκόσμιας περιοδείας «Courage World Tour» λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ενώ το 2022 αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με τη σπάνια νευρολογική πάθηση Stiff Person Syndrome (Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου), για την οποία μίλησε στο ντοκιμαντέρ «I Am: Céline Dion».

Η μεγάλη της επιστροφή πραγματοποιήθηκε στην τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι, ενώ τον Μάρτιο, με αφορμή τα 58α γενέθλιά της, ανακοίνωσε σειρά συναυλιών στη Paris La Défense Arena για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, τις οποίες χαρακτήρισε «το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής της».

Τα εισιτήρια για τις 16 προγραμματισμένες συναυλίες που τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 7 Απριλίου εξαντλήθηκαν άμεσα, ενώ πρόσφατα, λόγω της μεγάλης ζήτησης, η Ντιόν ανακοίνωσε ακόμη 10 εμφανίσεις για τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με το Euronews.

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